সাবেক এমপি ইলিয়াস মোল্লাহর ফ্ল্যাট-জমি ক্রোক, ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাবেক এমপি ইলিয়াস মোল্লাহর ফ্ল্যাট-জমি ক্রোক, ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ
সাবেক সংসদ সদস্য মো. ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা-১৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহর জমি ও ফ্ল্যাট ক্রোক, গাড়ি জব্দ ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ।

মো. সাব্বির ফয়েজ জানান, রাজধানীর পল্লবী ও মিরপুর এলাকায় ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহর ৩১টি জমি ও ফ্ল্যাট ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসবের মূল্য দেখানো হয়েছে ১৭ কোটি ৭৪ লাখ ৭৭ হাজার ৯৯৭ টাকা। তাঁর ২ কোটি ৩২ লাখ ৩৯ হাজার ৫৬৪ টাকার একটি গাড়ি জব্দ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যাংকের ১৪টি হিসাবে থাকা ৭ কোটি ২৯ লাখ ৫৯ হাজার ৪৯২ টাকা ও ৩০ লাখ টাকার প্রাইজবন্ড অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেন আদালত।

দুদকের আবেদনে বলা হয়, সাবেক এমপির বিরুদ্ধে ১৪ কোটি ৮ লাখ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন এবং তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের নামে থাকা ব্যাংক হিসাবগুলোর মাধ্যমে ১৭৩ কোটি ৪৬ লাখ টাকার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে।

আবেদনে বলা হয়, ইলিয়াস মোল্লাহর অর্জিত সব সম্পদ এখনো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। তবে তদন্ত চলাকালে তাঁর নিজের নামে ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে যেসব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের খোঁজ পাওয়া গেছে, সেগুলো যাতে তিনি অন্য কোথাও হস্তান্তর বা স্থানান্তর করতে না পারেন, সে জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭-এর ১৮ বিধি এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ১৪ ধারা অনুযায়ী অবরুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।

এমপিঢাকাআদালতদুদক
ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

‘বাংলাদেশ বিশ্বকাপ বয়কট করেছে দেখে কি পাকিস্তানকেও সেটা করতে হবে’

পিঠা উৎসবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দিকে একের পর এক ডিম নিক্ষেপ, ‘নারায়ে তাকবির’ স্লোগান কর্মীদের

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

জাল সনদ দেখিয়ে প্রশাসন ও পররাষ্ট্র ক্যাডারে চাকরি, ৩ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন

সাবেক এমপি ইলিয়াস মোল্লাহর ফ্ল্যাট-জমি ক্রোক, ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ

তিন পার্বত্য জেলায় ই-লার্নিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করলেন প্রধান উপদেষ্টা

জুলাই সনদ নাগরিকের ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করবে: আলী রীয়াজ

