সাবেক এমপি ইলিয়াস মোল্লাহর ফ্ল্যাট-জমি ক্রোক, ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা-১৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহর জমি ও ফ্ল্যাট ক্রোক, গাড়ি জব্দ ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ।
মো. সাব্বির ফয়েজ জানান, রাজধানীর পল্লবী ও মিরপুর এলাকায় ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহর ৩১টি জমি ও ফ্ল্যাট ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসবের মূল্য দেখানো হয়েছে ১৭ কোটি ৭৪ লাখ ৭৭ হাজার ৯৯৭ টাকা। তাঁর ২ কোটি ৩২ লাখ ৩৯ হাজার ৫৬৪ টাকার একটি গাড়ি জব্দ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যাংকের ১৪টি হিসাবে থাকা ৭ কোটি ২৯ লাখ ৫৯ হাজার ৪৯২ টাকা ও ৩০ লাখ টাকার প্রাইজবন্ড অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেন আদালত।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, সাবেক এমপির বিরুদ্ধে ১৪ কোটি ৮ লাখ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন এবং তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের নামে থাকা ব্যাংক হিসাবগুলোর মাধ্যমে ১৭৩ কোটি ৪৬ লাখ টাকার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে।
আবেদনে বলা হয়, ইলিয়াস মোল্লাহর অর্জিত সব সম্পদ এখনো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। তবে তদন্ত চলাকালে তাঁর নিজের নামে ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে যেসব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের খোঁজ পাওয়া গেছে, সেগুলো যাতে তিনি অন্য কোথাও হস্তান্তর বা স্থানান্তর করতে না পারেন, সে জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭-এর ১৮ বিধি এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ১৪ ধারা অনুযায়ী অবরুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।
তিনি বলেন, সনদ যাচাই-বাছাই শেষে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা রুজুর অনুমোদন দিয়েছে কমিশন। শিগগিরই মামলাগুলো সংশ্লিষ্ট আদালতে দায়ের করা হবে। সরকারি চাকরির মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় জালিয়াতির মাধ্যমে সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর।৪৪ মিনিট আগে
তিন পার্বত্য জেলায় ১২টি বিদ্যালয়ে ই-লার্নিং কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা থেকে ভার্চুয়ালি তিনটি প্রাথমিক ও নয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে মতবিনিময় করেন প্রধান১ ঘণ্টা আগে
ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে থাকা জরুরি মন্তব্য করে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী বলেন, গত ৫৪ বছরে ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে অনেকভাবে অনেক নিপীড়ন করার ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল। পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ প্রত্যেক নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।৩ ঘণ্টা আগে
বৈঠকে আসিফ নজরুল ওমানে অবস্থানরত অনিয়মিত ও নথিহীন বাংলাদেশি কর্মীদের জরিমানা ছাড়া বৈধকরণে ওমান সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশি দক্ষ কর্মী যেমন প্রকৌশলী, চিকিৎসক ও নার্সদের ওমানের শ্রমবাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরিতে সহযোগিতা কামনা করেন।৫ ঘণ্টা আগে