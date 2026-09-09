Ajker Patrika
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চট্টগ্রামে ফিল্ড ফায়ারিং অনুশীলনে দুর্ঘটনা: ২ সেনাসদস্য নিহত, ১ কর্মকর্তা আহত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
চট্টগ্রামে ফিল্ড ফায়ারিং অনুশীলনে দুর্ঘটনা: ২ সেনাসদস্য নিহত, ১ কর্মকর্তা আহত

চট্টগ্রামের হাটহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে, ফিল্ড ফায়ারিং অনুশীলন চলাকালে একটি ট্যাংক থেকে গোলাবর্ষণের সময় আকস্মিক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২ জন সৈনিক নিহত এবং ১ জন কর্মকর্তা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আহত কর্মকর্তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টারযোগে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) স্থানান্তর করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান।

বিষয়:

দুর্ঘটনানিহতচট্টগ্রাম বিভাগআহত
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