পুলিশের বিশেষ অভিযানে দেড় মাসে ১৫৩টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের বিশেষ অভিযানে গত দেড় মাসে ১৫৩টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। গত ১ মে থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত এসব আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। আজ বুধবার পুলিশ সদর দপ্তরের প্রকাশিত এক তথ্যবিবরণীতে এ তথ্য জানানো হয়।
পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্যমতে, গত ১ মে থেকে বিশেষ অভিযান শুরু করে বাংলাদেশ পুলিশ। পুলিশের পরিচালিত বিশেষ অভিযানে এ পর্যন্ত মোট ১৫৩টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া অভিযানকালে তল্লাশির সময় ১ হাজার ৭৮৫ রাউন্ড গুলি ও কার্তুজ, ৫১টি ম্যাগাজিন, ৩২টি হাতবোমা এবং ২ হাজার ২০০ কেজি গান পাউডার উদ্ধার করে।
সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশব্যাপী এ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। অভিযানে বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক সামগ্রী জব্দের পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রথম বিদেশ সফরে আগামী ২১ জুন মালয়েশিয়া যাবেন। দেশটিতে দুদিনের সফর শেষে তিনি সেখান থেকেই চীন পৌঁছাবেন। চীনে চার দিনের সফরে দেশটির প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও কূটনৈতিক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।৩ মিনিট আগে
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