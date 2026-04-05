যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে অভিবাসন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে: প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে অভিবাসন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে: প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী
ইরান এবং ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান যুদ্ধের প্রভাবে সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু শ্রমবাজারে বাংলাদেশি কর্মী পাঠানো বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। রোববার (৫ এপ্রিল) জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এ তথ্য জানান।

স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর টেবিলে শরীয়তপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সফিকুর রহমানের (কিরন) এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, বিদেশের এই অভিবাসন প্রক্রিয়া এককভাবে সরকারের পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। তাই বেসরকারি খাতকে উন্নয়নের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করতে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

এ সময় তিনি দুবাইসহ এশিয়ার উন্নত দেশগুলোতে শ্রমবাজার সম্প্রসারণে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন।

কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য আমির হামজার প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, বর্তমানে বিশ্বের ১৭৬টি দেশে দেড় কোটিরও বেশি বাংলাদেশি কর্মী কর্মরত। বর্তমান সরকার এসব প্রবাসীর মর্যাদা, অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। মন্ত্রী দাবি করেন, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সময় প্রবাসীদের কল্যাণের বিষয়টি চরমভাবে অবহেলিত ছিল।

কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য মো. আবুল হাসনাতের (হাসনাত আবদুল্লাহ) প্রশ্নের জবাবে আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, বর্তমান সরকার আগের মতো সীমিতসংখ্যক রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে ‘সিন্ডিকেট’ পদ্ধতিতে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠাতে আগ্রহী নয়। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে যোগ্য সব লাইসেন্সধারী এজেন্সির জন্য এই শ্রমবাজার উন্মুক্ত রাখতে সরকার সচেষ্ট রয়েছে। এ লক্ষ্যে মালয়েশিয়া কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাংলাদেশ হাইকমিশনের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

রাজশাহী-৪ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল বারী সরদারের বিদেশে নারী কর্মীদের নিরাপত্তা প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, সৌদি আরবে নারী গৃহকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশটির সঙ্গে চুক্তিতে নতুন শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। এখন থেকে নারী কর্মীদের সঙ্গে মোবাইল ফোন রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে, যাতে তাঁরা যেকোনো প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে পরিবার, দূতাবাস বা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে পারেন।

সংসদে দেওয়া তথ্যে আরও জানানো হয়, ২০২৫ সালে মোট ১১ লাখ ৩২ হাজার ৫১৯ জন কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। নীলফামারী-২ আসনের সংসদ সদস্য আল ফারুক আব্দুল লতীফের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ পরিসংখ্যান তুলে ধরেন।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

