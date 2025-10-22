Ajker Patrika
ভূরুঙ্গামারী, থানচি ও মেহেরপুরে বিজিবির নতুন ৩ ব্যাটালিয়ন, ২২৫৮ পদ সৃষ্টি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ২০: ৩১
ভূরুঙ্গামারী, থানচি ও মেহেরপুরে বিজিবির নতুন ৩ ব্যাটালিয়ন, ২২৫৮ পদ সৃষ্টি

ভুরুঙ্গামারি, থানচি ও মেহেরপুর সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) নতুন তিনটি ব্যাটালিয়ন গঠন করা হচ্ছে। এই তিন ব্যাটালিয়নসহ বিজিবির জন্য মোট দুই হাজার ২৫৮টি নতুন পদ তৈরি করা হচ্ছে। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সীমান্ত-১ শাখা থেকে গত মঙ্গলবার এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পরিচালক তিনটি, অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালক ৯টি করে, সহকারি পরিচালক তিনটি, পুলিশ ইনন্সপেক্টর তিনটি, সুবেদার মেজর সব ক্যাটাগরির তিনটি, সুবেদার ১৮টি নায়েব সুবেদার ৫৭টি, হাবিলদার ২৪০টি, নায়েক ২৮৫টি, ল্যান্স নায়েক (অফিস সহকারি) ১৫টি, ল্যান্স নায়েক ৩২৭টি, সিপাহী অফিস সহকারি ১৫টিম, সিপাহী এক হাজার ২২১টি, ইমাম অসামরিক তিনটি, হিসাবরক্ষক তিনটি, উচ্চমান সহকারি তিনটি, অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, মিডওয়াইফ তিনটি, অফিস সহায়ক তিনটি, হাবিলদার সাতটি, নায়েক পাঁচটি, ল্যান্স নায়েক ছয়টি এবং সিপাহী ১৪টিসহ সর্বমোট দুই হাজার ২৫৮টি নতুন পদ তৈরি করা হয়েছে।

বর্তমানে বিজিবির সংখ্যা রয়েছে ৫৭ হাজার ৪৭৭টি। নতুন দুই হাজার ২৫৮টি যুক্ত হলে সর্বমোট সংখ্যা হবে ৫৯ হাজার ৭৩৫টি।

শর্তে বলা হয়, সরকারি আদেশের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। অর্থ বিভাগের জিও পৃষ্ঠাঙ্কনের তারিখ থেকে পদ তৈরি করতে হবে। যেসব পদ নিয়োগ বিধিতে নেই সেসব পদ নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আউটসোর্সিং নীতিমালা প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা অনুসারে ইলেকট্রিশিয়ান, ট্রেইলার, কার্পেন্টার, প্লাম্বার, কুট মেকার, বাবুর্চি, মেসওয়েটার, মালী ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী সেবা ক্রয়ে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব পাঠাতে হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, দেশের তিনটি বিজিবি ব্যাটালিয়নে ৭৪২ জন করে সর্বমোট দুই হাজার ২২৬টি এবং বর্ডার গার্ড হাসপাতালের জন্য ৩২টি নতুন পদ তৈরি করা হয়েছে। এরই মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পদগুলো মঞ্জুর করা হয়েছে।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, সীমান্ত সুরক্ষা ও বিজিবির জনবল বাড়াতে নতুন তিনটি ব্যাটালিয়ন তৈরি করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ভারতে যেখানে প্রতি কিলোমিটারে ১৫ জন বিএসএফ সদস্য রয়েছেন সেখানে বাংলাদেশে রয়েছে মাত্র দুজন। এ কারণে নতুন তিনটি ব্যাটালিয়ন তৈরি হচ্ছে। এতে বিজিবির জনবল বাড়বে এবং সীমান্তে সুরক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারবে।

