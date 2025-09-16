ব্যক্তিগত সফরে সিঙ্গাপুরে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা, করাবেন চিকিৎসাও

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অন্তর্বর্তী সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম ব্যক্তিগত সফরে তিন দিনের জন্য সিঙ্গাপুরে গেছেন। জানা গেছে, সেখানে তিনি চিকিৎসাও করাবেন।
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-১) সুজিৎ দেবনাথ স্বাক্ষরিত একটি প্রজ্ঞাপনে স্বাস্থ্য উপদেষ্টার বিদেশযাত্রার বিষয়টি জানানো হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, নূরজাহান বেগম ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত (ট্রানজিট সময় বাদে) সিঙ্গাপুর সফর করবেন। এ সফরকে ব্যক্তিগত হিসেবে গণ্য করা হবে এবং উপদেষ্টার সঙ্গে থাকবেন তাঁর ছেলে আবরার জামান। সব ব্যয়ভার নিজেই বহন করবেন।
মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, নূরজাহান বেগম নিয়মিত সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা করান। তিনি থাইরয়েড ক্যানসারের জটিলতায় ভুগছেন। আগে থেকেই চিকিৎসার বিভিন্ন ধাপে ফলোআপ পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সম্পন্ন করতে তিনি সাধারণত সিঙ্গাপুরেই যান। গতকাল সোমবার রাতে তিনি ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করেছেন।
মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘উপদেষ্টা হওয়ার আগেও তিনি নিয়মিত সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা করতেন। দায়িত্ব গ্রহণের পরও চিকিৎসার জন্য একইভাবে যাচ্ছেন। এবারের সফরও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। সিঙ্গাপুরে তাঁর চিকিৎসকের সঙ্গে একটি ফলোআপ অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে।’
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।
অন্তর্বর্তী সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম ব্যক্তিগত সফরে তিন দিনের জন্য সিঙ্গাপুরে গেছেন। জানা গেছে, সেখানে তিনি চিকিৎসাও করাবেন।
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-১) সুজিৎ দেবনাথ স্বাক্ষরিত একটি প্রজ্ঞাপনে স্বাস্থ্য উপদেষ্টার বিদেশযাত্রার বিষয়টি জানানো হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, নূরজাহান বেগম ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত (ট্রানজিট সময় বাদে) সিঙ্গাপুর সফর করবেন। এ সফরকে ব্যক্তিগত হিসেবে গণ্য করা হবে এবং উপদেষ্টার সঙ্গে থাকবেন তাঁর ছেলে আবরার জামান। সব ব্যয়ভার নিজেই বহন করবেন।
মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, নূরজাহান বেগম নিয়মিত সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা করান। তিনি থাইরয়েড ক্যানসারের জটিলতায় ভুগছেন। আগে থেকেই চিকিৎসার বিভিন্ন ধাপে ফলোআপ পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সম্পন্ন করতে তিনি সাধারণত সিঙ্গাপুরেই যান। গতকাল সোমবার রাতে তিনি ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করেছেন।
মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘উপদেষ্টা হওয়ার আগেও তিনি নিয়মিত সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা করতেন। দায়িত্ব গ্রহণের পরও চিকিৎসার জন্য একইভাবে যাচ্ছেন। এবারের সফরও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। সিঙ্গাপুরে তাঁর চিকিৎসকের সঙ্গে একটি ফলোআপ অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে।’
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বর্তমান বিশ্বে মাদকের ভয়াবহতা প্রকট রূপ ধারণ করেছে। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটেও মাদকের প্রভাব সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করছে এবং তা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। দেশের কারাগারসমূহ এই ক্ষতিকর প্রভাবের বাইরে নয়। এরই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ জেল সেপ্টেম্বর মাসকে৩ ঘণ্টা আগে
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঘিরে দায়ের করা বিভিন্ন মামলায় ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজিরা দিয়েছেন সাবেক ছয় মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ ৯ জন। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলামের আদালতে ভার্চুয়ালি হাজিরা গ্রহণ করা হয়।৩ ঘণ্টা আগে
‘নির্বাচন কমিশন সার্ভিস’ গঠনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার সুপারিশ জানিয়েছে বাংলাদেশ ইলেকশন কমিশন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন।৩ ঘণ্টা আগে
উপদেষ্টা বলেন, কেবল গবেষণা প্রতিবেদনে সীমাবদ্ধ না থেকে সুপারিশগুলোকে সময়সীমাবদ্ধ কর্মপরিকল্পনায় রূপ দিতে হবে। প্রতিটি সংস্থাকে নিজ নিজ ভূমিকা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে এবং জাতীয় পর্যায়ের অংশীদারদের দায়িত্ব নিতে হবে, যাতে সুপারিশগুলো কার্যকর পদক্ষেপে পরিণত হয়।৪ ঘণ্টা আগে