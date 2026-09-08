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সরকারি হারানো অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ যৌথ অভিযানের সিদ্ধান্ত, তথ্য দিলে পুরস্কার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সরকারি হারানো অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ যৌথ অভিযানের সিদ্ধান্ত, তথ্য দিলে পুরস্কার
ফাইল ছবি

দেশব্যাপী হারানো সরকারি অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ যৌথ অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ অভিযানে র‍্যাবকে প্রধান সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি আজ মঙ্গলবার নিশ্চিত করে র‍্যাব।

অস্ত্র উদ্ধারে তথ্য ও সংবাদ পরিবেশনে গণমাধ্যমকর্মীদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছে র‍্যাব। একই সঙ্গে হারানো সরকারি অস্ত্রের বিষয়ে তথ্য দিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

র‍্যাব জানিয়েছে, হারানো সরকারি অস্ত্রের তথ্য দিলে গোপনে ও নিরাপদে পুরস্কার দেওয়া হবে। তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় গোপন রাখা হবে।

তথ্য দিতে র‍্যাবের হটলাইন নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। নম্বরগুলো হলো— ০১৭৭৭৭১১৪৪১, ০১৭৭৭৭১১৪৪২, ০১৭৭৭৭১১৪৪৩, ০১৭৭৭৭১১৪৪৪ এবং ০২৫৫৬৬৯৯৯৯।

এ ছাড়া এসব নম্বরে ইমো (imo), হোয়াটসঅ্যাপ (WhatsApp), টেলিগ্রাম (Telegram) ও ভাইবার (Viber) ব্যবহার করেও যোগাযোগ করা যাবে।

র‍্যাব ফোর্সেস জানিয়েছে, দেশব্যাপী সরকারি হারানো অস্ত্র উদ্ধারে চলমান বিশেষ যৌথ অভিযানে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে সবাইকে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

বিষয়:

অস্ত্রঅভিযানর‍্যাবপুরস্কার
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