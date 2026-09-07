Ajker Patrika
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সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরায় দুই পুলিশ সদস্য আটক

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
সাতক্ষীরায় দুই পুলিশ সদস্য আটক

সাতক্ষীরায় ৫৬ বোতল কোরেক্স সিরাপসহ দুই পুলিশ সদস্যকে আটক করেছেন জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা।

আজ সোমবার সন্ধ্যার দিকে সাতক্ষীরা বাইপাস সড়ক এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক দুই পুলিশ সদস্য হলেন—কনস্টেবল মোস্তাইন বিল্লাহ এবং কনস্টেবল নাজমুল ইসলাম।

মোস্তাইন বিল্লাহ সাতক্ষীরা পুলিশের এসএফ শাখায় কর্মরত। এর আগে তিনি জেলা গোয়েন্দা শাখায় ছিলেন। আর নাজমুল ইসলাম ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছে থাকা ব্যাগ থেকে ৫৬ বোতল কোরেক্স সিরাপ উদ্ধার করা হয়।

গোয়েন্দা পুলিশের একটি সূত্রের দাবি, মোস্তাইন বিল্লাহ ও নাজমুল ইসলাম বছরখানেক ধরে সাতক্ষীরা শহরের সার্কিট হাউস মোড় এলাকার একটি চা ও ক্যারাম খেলার দোকানে বসে ইয়াবা, কোরেক্স ও গাঁজা বিক্রি ও সেবন করতেন। দুই পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মাদকসংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে গোয়েন্দা নজরদারির পর সোমবার সন্ধ্যার দিকে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে তাঁদের কাছ থেকে কোরেক্স সিরাপ উদ্ধার করা হয়।

সাতক্ষীরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আমিনুর রহমান ২ পুলিশ সদস্যকে মাদকসহ আটকের বিষয়ে নিশ্চিত করেন। তবে বিস্তারিত পরে জানানো হবে বলে জানান।

বিষয়:

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