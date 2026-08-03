বিদেশি কোম্পানির শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিল-সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়নের নির্দেশ

শতভাগ বিদেশি বিনিয়োগকারী কোম্পানির শ্রমিকদের জন্য কোম্পানির নিট মুনাফার ৫ শতাংশ অংশগ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিল প্রদান সম্পর্কিত বিধি প্রণয়নের নির্দেশনা দিয়েছেন হাইকোর্ট। এই সংক্রান্ত রুল নিষ্পত্তি করে আজ সোমবার বিচারপতি কে এম হাফিজুল আলম ও বিচারপতি মুরাদ-এ-মওলা সোহেলের বেঞ্চ এই রায় দেন।
রিটকারীর পক্ষে ছিলেন—সিনিয়র আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। অন মোবাইল কোম্পানির পক্ষে ছিলেন আইনজীবী ফারাবি তৌসিফ।
মনজিল মোরসেদ রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, শ্রম আইনের ধারা ২৩৪ (২) আলোকে আগামী ৩ মাসের মধ্যে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিল সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।
মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালে অন মোবাইল বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মকর্তা রোকসানারা আহমেদ রিটটি দায়ের করেন। রিটে তিনি কোম্পানির নিট মুনাফার ৫ শতাংশ অর্থ থেকে তার প্রাপ্য পরিশোধের জন্য শ্রম আইনের ২৩২ (৩) ধারা অনুসারে বিদেশি বিনিয়োগকারী কোম্পানির জন্য বিধি প্রণয়নের নির্দেশনা প্রার্থনা করেন। আদালত শুনানি শেষে ওই সময় রুল জারি করেন।
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