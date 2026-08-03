নিয়োগের ৪ দিনের মাথায় এক সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের পদত্যাগ

ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন মো. মাহফুজুর রহমান নামের এক সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল। আইনমন্ত্রী বরাবর লেখা পদত্যাগপত্রটি আজ সোমবার সলিসিটার কার্যালয়ে জমা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন মাহফুজুর রহমান।
গত ৩০ জুলাই ১৭৯ আইনজীবীকে সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে মাহফুজুর রহমানও ছিলেন। নিয়োগের মাত্র চার দিনের মাথায় তিনি পদত্যাগপত্র দিলেন।
পদত্যাগপত্রে মাহফুজুর রহমান উল্লেখ করেছেন, তিনি ব্যক্তিগত কারণে সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল পদে দায়িত্ব পালনে অপারগ। এ অবস্থায় তিনি সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করছেন।
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