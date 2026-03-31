হাইকোর্টের বিচারপতি রেজাউল হাসানের পদত্যাগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩১ মার্চ ২০২৬, ১২: ৫২
বিচারপতি মো. রেজাউল হাসান। ছবি: সংগৃহীত

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের তদন্ত চলমান থাকা হাইকোর্টের বিচারপতি মো. রেজাউল হাসান পদত্যাগ করেছেন।

আজ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী আজকের পত্রিকাকে বলেন, গতকাল সোমবার ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগপত্র দিয়েছিলেন। আর গতকালই এটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এর আগে বিচারপতি মো. রেজাউল হাসানের বিরুদ্ধে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে দুর্নীতির অভিযোগ করা হয়। যার তদন্ত এখন চলমান রয়েছে বলে জানা গেছে।

ইরানে ২০০০ পাউন্ডের 'বাংকার বাস্টার' বোমা মেরেছে যুক্তরাষ্ট্র

কে এই 'ক্রিপ্টো ব্রো'—যাঁর হাত ধরে ট্রাম্পের মন জয় করল পাকিস্তান

ঘরে নারীর লাশ, ছেলে নিখোঁজ, শিশুকন্যাকে পাওয়া গেল আত্মীয়র বাড়ি

বাসাভাড়া ২৪ ঘণ্টার, গেট কেন রাত ১১টার পর বন্ধ

ইরানে মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কুর্দিরাও

সম্পর্কিত

প্রযুক্তি বিনিময় ও ডিজিটাল সেবা উন্নয়নে একযোগে কাজ করতে চায় বাংলাদেশ-ভুটান

প্রযুক্তি বিনিময় ও ডিজিটাল সেবা উন্নয়নে একযোগে কাজ করতে চায় বাংলাদেশ-ভুটান

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ পাস করার দাবি বিচারকদের

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ পাস করার দাবি বিচারকদের

ইউরোপযাত্রায় বছরে মরছে ৫০০ বাংলাদেশি

ইউরোপযাত্রায় বছরে মরছে ৫০০ বাংলাদেশি