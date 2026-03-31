হাইকোর্টের বিচারপতি রেজাউল হাসানের পদত্যাগ

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের তদন্ত চলমান থাকা হাইকোর্টের বিচারপতি মো. রেজাউল হাসান পদত্যাগ করেছেন।
আজ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী আজকের পত্রিকাকে বলেন, গতকাল সোমবার ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগপত্র দিয়েছিলেন। আর গতকালই এটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।
এর আগে বিচারপতি মো. রেজাউল হাসানের বিরুদ্ধে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে দুর্নীতির অভিযোগ করা হয়। যার তদন্ত এখন চলমান রয়েছে বলে জানা গেছে।
