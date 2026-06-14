সংসদীয় স্থায়ী কমিটি: আইন মন্ত্রণালয়ের সভাপতি পার্থ, অর্থে মুশফিকুর রহমান

জাতীয় সংসদে অর্থ মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত ১০ জন করে সদস্য নিয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন বিজেপির চেয়ারম্যান ও ভোলা-১ আসনের সংসদ সদস্য আন্দালিভ রহমান পার্থ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের কমিটির সভাপতি হয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনের বিএনপির সংসদ সদস্য মুশফিকুর রহমান।
কমিটিতে জামায়াতে ইসলামীর দুজন ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) একজন করে সদস্য রাখা হয়েছে।
আজ রোববার সংসদের ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামালের সভাপতিত্বে বৈঠকে কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি। পরে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়।
অর্থ মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, বরগুনা-২ আসনের নূরুল ইসলাম, বগুড়া-২-এর মীর শাহে আলম, চাঁদপুর-২-এর জালালউদ্দিন, মানিকগঞ্জ-১-এর মইনুল ইসলাম খান ও লক্ষ্মীপুর-১-এর শাহাদাত হোসেন। এই কমিটিতে জামায়াতে ইসলামী থেকে সদস্য হয়েছেন ঢাকা-১২ আসনের সাইফুল আলম খান মিলন ও ঢাকা-৪ আসনের সৈয়দ জয়নুল আবদিন। এ ছাড়া এনসিপি থেকে সদস্য হয়েছেন কুমিল্লা-৪ আসনের হাসনাত আবদুল্লাহ।
আইন মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটিতে আরও যেসব সদস্য রয়েছেন, তাঁরা হলেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান, নোয়াখালী-১ আসনের মাহবুব উদ্দিন খোকন, পঞ্চগড়-১-এর নওশাদ জমির, সংরক্ষিত নারী আসনের শাকিলা ফারজানা, দিনাজপুর-১-এর মঞ্জুরুল ইসলাম, লালমনিরহাট-১-এর হাসান রাজীব প্রধান। জামায়াত থেকে সদস্য হয়েছেন পাবনা-১ আসনের নাজিবুর রহমান মোমেন ও নীলফামারী-২ আসনের আল ফারুক আবদুল লতিফ। এনসিপি থেকে সদস্য হয়েছেন রংপুর-৪ আসনের আখতার হোসেন।
গত বুধবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। সংসদীয় ও মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত কমিটির সংখ্যা ৫০। আজ পর্যন্ত আটটি কমিটি গঠন করা হলো। এ ছাড়া আরও দুটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে।
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