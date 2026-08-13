Ajker Patrika
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জাতীয়

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল স্থগিত চেয়ে রিট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল স্থগিত চেয়ে রিট
ফাইল ছবি

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের বৈধতা এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল স্থগিত চেয়ে রিট করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. ইউনুছ আলী আকন্দ এই রিট করেন।

আজ বৃহস্পতিবার আইনজীবী ইউনুছ আলী আকন্দ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে সংসদ সদস্যরা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে না। তাই ৭০ বাতিলের নির্দেশনা ও রুল চেয়েছি। আর রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল স্থগিত চেয়েছি।

আগামী রোববার বিচারপতি খিজির আহমেদের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে রিটের শুনানি হতে পারে বলে জানিয়েছেন রিটকারী আইনজীবী।

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি-(ক) উক্ত দল থেকে পদত্যাগ করেন, অথবা (খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তা হলে সংসদে তার আসন শূন্য হবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোনো নির্বাচনে সংসদ সদস্য হওয়ার অযোগ্য হবেন না।

দীর্ঘদিন থেকেই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করতে আলোচনা চলছে। এর আগে এই বিষয়টি নিয়ে রিটও হয়েছিল হাইকোর্টে।

বিষয়:

রিটতফসিলনির্বাচনহাইকোর্টরাষ্ট্রপতি
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