ডিসেম্বরের প্রথমার্ধেই সংসদ নির্বাচনের তফসিল: ইসি সানাউল্লাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২০: ১১
ফাইল ছবি

আগামী ডিসেম্বরের প্রথমার্ধেই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

আজ বৃহস্পতিবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান।

ইসিকে প্রধান উপদেষ্টার চিঠির বিষয়ে তিনি বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা যে বক্তব্য দিয়েছেন, সেটার সারাংশই এখানে তুলে ধরা হয়েছে যে, ফেব্রুয়ারি মাসে রমজান শুরুর আগে নির্বাচন করার জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইতিমধ্যে আপনাদের যেটা বলেছেন, আমাদের পক্ষ থেকে যে ঘোষণা আসবে দুই মাস আগে, যেদিন আমরা তফসিল ঘোষণা করব। তো আপনারা ধরে নিতে পারেন, এই তফসিলের কাজটা ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধেই আপনারা পাবেন।’

তফসিলজাতীয় নির্বাচন
