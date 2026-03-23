জ্বালানি তেলের পর্যাপ্ত মজুত আছে, আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই: জ্বালানিমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জ্বালানি তেলের পর্যাপ্ত মজুত আছে, আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই: জ্বালানিমন্ত্রী
বিদ্যুৎমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। ফাইল ছবি

দেশে জ্বালানি তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে এবং গত বছরের তুলনায় এবার ২৫ শতাংশ বেশি তেল আমদানি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। আজ সোমবার দুপুরে নিজ বাসভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জনগণকে আতঙ্কিত (প্যানিক) না হয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী তেল সংগ্রহের আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার ভর্তুকি দিয়েও জ্বালানি তেলের আমদানি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হয়েছে। সবাই তেল পাবেন, তাই অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

তিনি আরও বলেন, আমদানিতে কোনো ঘাটতি নেই, বরং চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বাড়ানোর সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

রাজধানীতে পাম্পে মিলছে না জ্বালানি তেল, বন্ধ অধিকাংশ ফিলিং স্টেশনরাজধানীতে পাম্পে মিলছে না জ্বালানি তেল, বন্ধ অধিকাংশ ফিলিং স্টেশন

রাজধানীর বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনে তেলের সাম্প্রতিক সংকটের ব্যাখ্যা দিয়ে ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে গত দুই দিন তেলের ডিপো বা প্রধান সরবরাহ কেন্দ্রগুলো বন্ধ ছিল। এই সাময়িক বিরতির কারণেই খুচরা পর্যায়ে কিছুটা চাপ সৃষ্টি হয়েছে এবং সাধারণ মানুষকে ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে। তবে এখন ডিপো থেকে সরবরাহ পুরোদমে শুরু হয়েছে।

মন্ত্রী জনগণকে ধৈর্য ধরার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত তেল মজুত করার প্রবণতা থেকে বিরত থাকতে হবে। সরকার জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে এবং তেলের সরবরাহ দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

জ্বালানি তেলের পর্যাপ্ত মজুত আছে, আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই: জ্বালানিমন্ত্রী

জ্বালানি তেলের পর্যাপ্ত মজুত আছে, আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই: জ্বালানিমন্ত্রী

গায়ের জোরে আইনের বাইরে কাজ করবেন না—ফিলিং স্টেশনে হামলা প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল

গায়ের জোরে আইনের বাইরে কাজ করবেন না—ফিলিং স্টেশনে হামলা প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল

তেল ও জিনিসপত্রের দাম বাড়বে, সেগুলো সয়ে নিয়ে এগোতে হবে: মির্জা ফখরুল

তেল ও জিনিসপত্রের দাম বাড়বে, সেগুলো সয়ে নিয়ে এগোতে হবে: মির্জা ফখরুল

ঈদের ছুটি শেষ আজ, অফিস­-আদালত খুলছে কাল

ঈদের ছুটি শেষ আজ, অফিস­-আদালত খুলছে কাল