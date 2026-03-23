জ্বালানি তেলের পর্যাপ্ত মজুত আছে, আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই: জ্বালানিমন্ত্রী

দেশে জ্বালানি তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে এবং গত বছরের তুলনায় এবার ২৫ শতাংশ বেশি তেল আমদানি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। আজ সোমবার দুপুরে নিজ বাসভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জনগণকে আতঙ্কিত (প্যানিক) না হয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী তেল সংগ্রহের আহ্বান জানান।
মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার ভর্তুকি দিয়েও জ্বালানি তেলের আমদানি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হয়েছে। সবাই তেল পাবেন, তাই অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।
তিনি আরও বলেন, আমদানিতে কোনো ঘাটতি নেই, বরং চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বাড়ানোর সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
রাজধানীর বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনে তেলের সাম্প্রতিক সংকটের ব্যাখ্যা দিয়ে ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে গত দুই দিন তেলের ডিপো বা প্রধান সরবরাহ কেন্দ্রগুলো বন্ধ ছিল। এই সাময়িক বিরতির কারণেই খুচরা পর্যায়ে কিছুটা চাপ সৃষ্টি হয়েছে এবং সাধারণ মানুষকে ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে। তবে এখন ডিপো থেকে সরবরাহ পুরোদমে শুরু হয়েছে।
মন্ত্রী জনগণকে ধৈর্য ধরার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত তেল মজুত করার প্রবণতা থেকে বিরত থাকতে হবে। সরকার জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে এবং তেলের সরবরাহ দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।
ঠাকুরগাঁও সদরের একটি ফিলিং স্টেশনে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী এবং বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, কোথাও গায়ের জোরে আইনের বাইরে কোনো কাজ করতে দেওয়া হবে না এবং এ ধরনের মব সহিংসতা কঠোরভাবে দমন করা হবে।৫ ঘণ্টা আগে
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমাদের জাতি হিসেবে যদি ওপরে উঠতে হয়, শৃঙ্খলা ছাড়া কেউ ওপরে উঠতে পারবে না। এখন একটা বড় সংকট দেখা দিয়েছে—তেল নাই। যুদ্ধ লাগছে ইরান, আমেরিকা, ইসরায়েল। তেলের সাপ্লাই কম।’৬ ঘণ্টা আগে
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে টানা সাত দিনের সরকারি ছুটি শেষ হচ্ছে আজ সোমবার। দীর্ঘ ছুটি শেষে আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে খুলছে অফিস-আদালত, ব্যাংকসহ সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এরই মধ্যে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে রাজধানীতে ফিরতে শুরু করেছেন কর্মজীবী মানুষ। বাস, ট্রেন ও নৌপথে ঢাকামুখী যাত্রীর....৭ ঘণ্টা আগে
জ্বালানি ঘাটতি ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে যেকোনো সময় দেশের পেট্রলপাম্পগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ পেট্রলপাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। গতকাল রোববার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় সংগঠনটি...৯ ঘণ্টা আগে