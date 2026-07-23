উপজেলা চেয়ারম্যানদের অপসারণের বিধান নিয়ে রুল

উপজেলা চেয়ারম্যানদের অপসারণের বিধান নিয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। অপসারিত উপজেলা চেয়ারম্যানদের পৃথক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি রাজিক আল জলিল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর বেঞ্চ এই রুল জারি করেন।
রিটের পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র আইনজীবী জেড আই খান পান্না। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী নাজমুস সাকিব। আদেশের বিষয়ে নাজমুস সাকিব আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘২০২৪ সালের ১৮ আগস্ট উপজেলা চেয়ারম্যানদের অপসারণের গেজেট এবং উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ এর ১৩ঘ কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।’ চলতি বছরের ১৯ এপ্রিল মো. জহির উদ্দিন খসরুসহ ৫৪ জন অপসারিত উপজেলা চেয়ারম্যান পৃথক রিট করেছিল বলে জানান তিনি।
এদিকে উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪-এর ১৩ঘ ধারায় বলা হয়েছে—বিশেষ পরিস্থিতিতে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের অপসারণের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা রয়েছে। এতে বলা হয়, এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করলে বা জনস্বার্থে, যে কোনো বা সব উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বা অন্যান্য সদস্যগণকে অপসারণ করতে পারবে।
তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপনের নামে একাধিক ভুয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ও পেজ পরিচালনা করা হচ্ছে জানিয়ে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে তাঁর মন্ত্রণালয় থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।১০ মিনিট আগে
ব্রিকসের সদস্য দেশগুলো হলো ব্রাজিল, চীন, মিশর, ইথিওপিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। অন্যদিকে জোটটির অংশীদার দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে বেলারুশ, বলিভিয়া, কিউবা, কাজাখস্তান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, থাইল্যান্ড, উগান্ডা, উজবেকিস্তান এবং ভিয়েতনাম।৩৬ মিনিট আগে
দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিকাশে ঢাকার নভোথিয়েটার মিলনায়তনে দুই দিনব্যাপী ন্যাশনাল সেমিকন্ডাক্টর সিম্পোজিয়াম ও বিয়ার সামিট ২০২৬ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন (বিএসআইএ) এবং সিলিকন রিভার বাংলাদেশের অংশীদারত্বে...১ ঘণ্টা আগে
অপরিকল্পিত নগরায়ণ রোধ এবং উন্নত নাগরিক জীবন নিশ্চিত করতে বগুড়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করতে যাচ্ছে সরকার। আইনে অননুমোদিত নির্মাণ, জলাধার ভরাটসহ বিভিন্ন অপরাধের জন্য কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। পাশাপাশি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিল গঠন, উন্নয়ন ফি নির্ধারণ, ঋণ গ্রহণ এবং নিরীক্ষার ব্যবস্থাও২ ঘণ্টা আগে