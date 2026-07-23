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উপজেলা চেয়ারম্যানদের অপসারণের বিধান নিয়ে রুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ জুলাই ২০২৬, ২০: ০৪
উপজেলা চেয়ারম্যানদের অপসারণের বিধান নিয়ে রুল
ফাইল ছবি

উপজেলা চেয়ারম্যানদের অপসারণের বিধান নিয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। অপসারিত উপজেলা চেয়ারম্যানদের পৃথক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি রাজিক আল জলিল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর বেঞ্চ এই রুল জারি করেন।

রিটের পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র আইনজীবী জেড আই খান পান্না। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী নাজমুস সাকিব। আদেশের বিষয়ে নাজমুস সাকিব আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘২০২৪ সালের ১৮ আগস্ট উপজেলা চেয়ারম্যানদের অপসারণের গেজেট এবং উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ এর ১৩ঘ কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।’ চলতি বছরের ১৯ এপ্রিল মো. জহির উদ্দিন খসরুসহ ৫৪ জন অপসারিত উপজেলা চেয়ারম্যান পৃথক রিট করেছিল বলে জানান তিনি।

এদিকে উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪-এর ১৩ঘ ধারায় বলা হয়েছে—বিশেষ পরিস্থিতিতে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের অপসারণের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা রয়েছে। এতে বলা হয়, এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করলে বা জনস্বার্থে, যে কোনো বা সব উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বা অন্যান্য সদস্যগণকে অপসারণ করতে পারবে।

বিষয়:

চেয়ারম্যানবিচারপতিউপজেলাহাইকোর্ট
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