শিক্ষানবিশ আইনজীবীকে আঘাত: বিচারকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে মানববন্ধন

গোপালগঞ্জে আদালত চলাকালে এজলাসের ভেতরে কাচের পেপারওয়েটের আঘাতে এক শিক্ষানবিশ নারী আইনজীবী আহতের ঘটনায় বিচারকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে মানববন্ধন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট বার সভাপতির কক্ষের সামনে আইনজীবীরা এই মানববন্ধন করেন।
সিনিয়র আইনজীবী মাগফুর শেখের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন—আনিসুর রহমান রায়হান বিশ্বাস, ব্যারিস্টার আশরাফুল ইসলাম, ইব্রাহিম খলিলসহ প্রায় অর্ধশত আইনজীবী।
মানববন্ধনে বক্তারা বিচারক মো. সুজন মিয়ার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তাঁরা।
এর আগে বুধবার এজলাস চলাকালে পেছনের দিকে কয়েকজন আইনজীবীর কথাবার্তা নিয়ে বিচারক সুজন মিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রথমে তিনি টেবিলে আঘাত করে তাঁদের চুপ থাকতে ইঙ্গিত দেন। এরপরও পরিস্থিতি শান্ত না হওয়ায় তিনি টেবিলে থাকা একটি কাচের পেপারওয়েট ছুড়ে মারেন। সেটি শিক্ষানবিশ আইনজীবী সাবিহা সুলতানার মাথায় লাগলে মাথা কেটে যায়। পরে আইনজীবীরা তাঁকে উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।
এদিকে গোপালগঞ্জের বিচারক সুজন মিয়াকে আইন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করে বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
বাংলাদেশ কোনো জাতি রাষ্ট্র নয়। এখানে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও জাতিসত্তা রয়েছে। আমরা যদি তাদের জোর করে বাঙালি হতে বলি তাহলে পাকিস্তান আমাদের ওপর যে সাংস্কৃতিক আধিপত্য চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল, আমরাও একই কাজ করব...১ মিনিট আগে
সফরসূচি অনুযায়ী ২৬ জুলাই স্পিকারের দেশে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে তাঁকে দ্রুত দেশে ফিরতে অনুরোধ করা হয়েছে। সে কারণে তিনি আগামীকাল শুক্রবারই দেশে ফিরবেন...১ ঘণ্টা আগে
সভায় বিআইডব্লিউটিএর চেয়ারম্যান মো. মুহিদুল ইসলাম সংস্থার রাজস্ব বৃদ্ধি, সেবার মানোন্নয়ন এবং চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে একটি উপস্থাপনা তুলে ধরেন। এতে ড্রেজিং কার্যক্রম, নৌপথের নাব্যতা রক্ষা, নদীবন্দর ব্যবস্থাপনা, ইজারা কার্যক্রম, রাজস্ব আহরণ, নৌ-নিরাপত্তা এবং সেবার ডিজিটাল রূপান্তরের...২ ঘণ্টা আগে
১৬ জুলাই সরকার রিয়ার অ্যাডমিরাল খোন্দকার মিজবাহ উল আজীমকে ভাইস অ্যাডমিরাল পদে পদোন্নতি দিয়ে নৌবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়। তিনি বিদায়ী নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসানের স্থলাভিষিক্ত হলেন।৩ ঘণ্টা আগে