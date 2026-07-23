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শিক্ষানবিশ আইনজীবীকে আঘাত: বিচারকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে মানববন্ধন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শিক্ষানবিশ আইনজীবীকে আঘাত: বিচারকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে মানববন্ধন
সুপ্রিম কোর্ট বার সভাপতির কক্ষের সামনে বৃহস্পতিবার আইনজীবীদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জে আদালত চলাকালে এজলাসের ভেতরে কাচের পেপারওয়েটের আঘাতে এক শিক্ষানবিশ নারী আইনজীবী আহতের ঘটনায় বিচারকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে মানববন্ধন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট বার সভাপতির কক্ষের সামনে আইনজীবীরা এই মানববন্ধন করেন।

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সিনিয়র আইনজীবী মাগফুর শেখের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন—আনিসুর রহমান রায়হান বিশ্বাস, ব্যারিস্টার আশরাফুল ইসলাম, ইব্রাহিম খলিলসহ প্রায় অর্ধশত আইনজীবী।

মানববন্ধনে বক্তারা বিচারক মো. সুজন মিয়ার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তাঁরা।

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এর আগে বুধবার এজলাস চলাকালে পেছনের দিকে কয়েকজন আইনজীবীর কথাবার্তা নিয়ে বিচারক সুজন মিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রথমে তিনি টেবিলে আঘাত করে তাঁদের চুপ থাকতে ইঙ্গিত দেন। এরপরও পরিস্থিতি শান্ত না হওয়ায় তিনি টেবিলে থাকা একটি কাচের পেপারওয়েট ছুড়ে মারেন। সেটি শিক্ষানবিশ আইনজীবী সাবিহা সুলতানার মাথায় লাগলে মাথা কেটে যায়। পরে আইনজীবীরা তাঁকে উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।

এদিকে গোপালগঞ্জের বিচারক সুজন মিয়াকে আইন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করে বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

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