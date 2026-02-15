Ajker Patrika
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তড়িঘড়ির প্রশ্নই আসে না, গেজেট যথাসময়ে হয়েছে: ইসি আনোয়ারুল
নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার। ফাইল ছবি

তড়িঘড়ি নয়, যথাসময়েই নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের গেজেট নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করেছেন বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) আনোয়ারুল ইসলাম সরকার। জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল ইসি তড়িঘড়ি করে গেজেট প্রকাশ করেছে। এই অভিযোগের জবাবে আনোয়ারুল ইসলাম বলেছেন, তড়িঘড়ির তো প্রশ্নই আসে না। আমাদের নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে যারা সংযুক্ত ছিলেন তারা রাতদিন পরিশ্রম করে এই গেজেটটি প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছেন। এটি যথাসময়ে প্রকাশ হয়েছে।

আজ রোববার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

এর আগে জামায়াতের একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করে। সেখানে জোটটি ৩২ আসনের পুনর্গণনা দাবি করে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, ‘১১ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে উনারা আসছেন। আমরা দীর্ঘক্ষণ উনাদের বক্তব্য শুনেছি। উনাদের বক্তব্য অনুযায়ী কিছু সমস্যার কথা উনারা উল্লেখ করেছেন। আর তড়িঘড়ির তো প্রশ্নই আসে না। আমরা এবার চেষ্টা করেছি এই প্রযুক্তির যুগে আরও স্মার্টলি কীভাবে জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা যায়। সেই ব্যবস্থাগুলো আমরা নিয়ে রেখেছিলাম। সেই ক্ষেত্রে গেজেট প্রকাশের যে সময়কাল, আমরা আশাবাদী ছিলাম যে আরও আগে যদি দেওয়া যেত ভালো হতো।’

তিনি বলেন, ‘আমাদের টিম, আমাদের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট যারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছে তারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই ফলাফল তৈরির কাজটি করেছেন। আমাদের এখানে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে যারা সংযুক্ত ছিলেন তারা রাতদিন পরিশ্রম করে এই গেজেটটি প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছেন। এটি যথাসময়ে প্রকাশ হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সেটি বিশ্বাস করে।’

পুনর্গণনা দাবি ইসি মানবেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘তাদের যেই দাবি, সেই দাবিটির বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। আইন তাদের এই সুযোগ দিয়েছে যে, যদি নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কোনো অভিযোগ থাকে তারা সেটি হাইকোর্টকে জানাতে পারবেন। হাইকোর্ট সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।’

নির্বাচন সফল মনে করছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমরা প্রত্যাশার চেয়েও বেশি সফল মনে করি। ওভার-অল নির্বাচনটা নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট। পারসেন্টেজ বলেন, ভোট ব্যবস্থাপনা বলেন, আপনাদের সকলের সহযোগিতা বলেন, সব মিলেই আমরা সন্তুষ্ট। আল্লাহ তালার অশেষ মেহেরবানিতে একটি সুন্দর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ এই নির্বাচনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সহযোগিতা করেছেন।’

ইসিনির্বাচন কমিশনজাতীয় সংসদভোটজাতীয় নির্বাচনজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
