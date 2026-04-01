বাসস সম্পাদক মাহবুব মোর্শেদের নিয়োগ বাতিল

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক মাহবুব মোর্শেদের নিয়োগ বাতিল করেছে সরকার।
মাহবুব মোর্শেদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করে বুধবার (১ এপ্রিল) প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ২০২৪ সালের ১৭ আগস্ট দুই বছরের চুক্তিতে মাহবুব মোর্শেদকে বাসসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক পদে নিয়োগ দেয় অন্তর্বর্তী সরকার।
গত ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পল্টনে বাসসের কার্যালয়ে মাহবুব মোর্শেদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে প্রতিষ্ঠানটির সাংবাদিক-কর্মচারীদের একটি অংশ। এরপর তাঁরা তাঁকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন। পরে বিক্ষোভের মুখে অফিস ছেড়ে চলে যান মাহবুব মোর্শেদ। এ বিষয়ে ফেসবুকে পোস্টে মাহবুব মোর্শেদ অভিযোগ করে লিখেছিলেন, মব তৈরি করে তাঁকে অপসারণের জন্য চাপ তৈরি করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, মাহবুব মোর্শেদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে চলতি বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।
