ইশরাক হোসেনের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রপতি, প্রজ্ঞাপন জারি
বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের জের ধরে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করা ইশরাক হোসেনের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
আজ মঙ্গলবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ইশরাক হোসেনের পদত্যাগপত্র গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
এর আগে গতকাল সোমবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন ইশরাক হোসেন।
ঘটনার সূত্রপাত গত শনিবার। রাজধানীর পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়া রেললাইন সংলগ্ন এলাকায় হাতে অস্ত্র নিয়ে নিজেই একটি মাদকবিরোধী অভিযানে নেমেছিলেন ইশরাক হোসেন।
আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য না হয়েও একজন প্রতিমন্ত্রীর এভাবে নিজ উদ্যোগে অস্ত্র হাতে অভিযানে অংশ নেওয়ার বিষয়টি তীব্র বিতর্কের জন্ম দেয়।
ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ দেশের রাজনীতি ও নীতি-নির্ধারণী মহলে তীব্র সমালোচনার ঝড় ওঠে।
ঘটনাক্রমের জেরে গত রোববার মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেনকে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
প্রধানমন্ত্রীর সেই নির্দেশের পরপরই পদত্যাগের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেন ইশরাক এবং পরদিন সোমবার সংবাদ সম্মেলন ডেকে তাঁর ইস্তফার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানান।
আজ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে তাঁর পদত্যাগের প্রক্রিয়াটি চূড়ান্তভাবে কার্যকর হলো।