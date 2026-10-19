নিয়োগ দেবে এনআরবি ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

নিয়োগ দেবে এনআরবি ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এনআরবি ব্যাংক পিএলসি। ক্রমবর্ধমান বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ‘ফ্রন্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ (এইচআরসি)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ফ্রন্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ (এইচআরসি)।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।
অভিজ্ঞতা: ১–৩ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
বয়সসীমা: ২২–৩৫ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ অক্টোবর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস।