জাতীয়

সরকারের তেমন ব্যর্থতা নেই, লক্ষ্যমাত্রার ৯০ শতাংশ অর্জিত হয়েছে: প্রেস সচিব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সরকারের তেমন ব্যর্থতা নেই, লক্ষ্যমাত্রার ৯০ শতাংশ অর্জিত হয়েছে: প্রেস সচিব
শফিকুল আলম। ফাইল ছবি

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তেমন কোনো ব্যর্থতা নেই বলে দাবি করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি জানিয়েছেন, সরকারের লক্ষ্যমাত্রার ৯০ শতাংশ পূরণ হয়েছে।

আজ সোমবার উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ বৈঠক শেষে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার, সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ।

আগামী বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে আজ উপদেষ্টা পরিষদের সর্বশেষ (বিশেষ) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া উপদেষ্টা পরিষদের আর কোনো বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রেস সচিব বলেন, ‘দেশে ও শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। স্বৈরাচার আমলের অপরাধের বিচার করা হচ্ছে। দেশকে নির্বাচনের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসা হয়েছে। বলিষ্ঠ পররাষ্ট্র নীতি পেয়েছি। সাংস্কৃতিক জাগরণ হয়েছে। ভঙ্গুর অর্থনীতিকে তাজা করে প্রবৃদ্ধির পথে নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রবৃদ্ধি বাড়বে।’

প্রেস সচিব বলেন, ‘দেশের প্রতিটি খাতে নতুনত্ব এসেছে, সংস্কার হয়েছে, যাতে মানুষ ন্যায় বিচার পায়। বিচার বিভাগকে স্বাধীন করা হয়েছে। এ সরকারের তেমন ব্যর্থতা নেই। এ সরকার যা অর্জন করতে চেয়েছে, তার ৯০ শতাংশ পূরণ হয়েছে।’

উপদেষ্টাদের সম্পদের তথ্য জমা দেওয়ার বিষয়ে করা প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব বলেন, ‘আমি আবারও বলছি, আপনারা পাবেন। আমি যতটুকু জানি, একজন বা দুজন ছাড়া সবাই সম্পদের স্টেটমেন্ট (বিবরণী) দিয়েছেন। এক-দুই দিনের মধ্যে এটি প্রকাশ করা হবে।’

শফিকুল আলম বলেন, ‘নির্বাচনে ভোটের হার কেমন হবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে।’

গণমাধ্যম বিষয়ে শফিকুল আলম দাবি করেন, গত ১৮ মাস ধরে গণমাধ্যম পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল। তিনি বলেন, ‘যেকোনো সংবাদ প্রকাশে গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করেছে। কোনো মিডিয়া হাউস যেন বন্ধ না হয়, সে বিষয়েও আমরা নজর রেখেছি। শেখ হাসিনার আমলে বন্ধ হওয়া কয়েকটি গণমাধ্যম পুনরায় চালু করা হয়েছে এবং গণমাধ্যম খাতে বেশ কিছু সংস্কারও হয়েছে।’

আওয়ামী লীগ আমলে দেশের পররাষ্ট্রনীতি (ফরেন পলিসি) আরেকটি দেশের কাছে বর্গা দেওয়া হয়েছিল বলে মন্তব্য করে প্রেস সচিব বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সেই ফরেন পলিসি আগের চেয়ে অনেক ভালো এবং মর্যাদাপূর্ণ হয়েছে। চীন, জাপান, ইউএসের সঙ্গে আমাদের সুন্দর সম্পর্ক হয়েছে। ১৮ বছর পর নির্বাচনে পূর্ণাঙ্গ টিম পাঠাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।’

সীমান্ত হত্যার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব বলেন, ‘সীমান্ত হত্যা এখনো বন্ধ হয়নি, এটা খুবই দুঃখজনক। তিস্তা ব্যারেজ নিয়ে আমরা কাজ করছি। চায় না একটি ফিজিবিলিটি স্টাডি করছে, এটি সময় সাপেক্ষ।’

ভারতের গণমাধ্যমের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘১৮ মাসে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো না হওয়ার বড় একটি কারণ ছিল তাদের মিডিয়ার মিস ইনফরমেশন ছড়ানো।’

দেশকে অস্থিতিশীল করতে আওয়ামী লীগ ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ অনেক চেষ্টা করেছিল নভেম্বরে। বাস পুড়িয়েছে, গির্জায় ককটেল ফাটিয়েছে।’

আজ সম্ভবত শেষ সংবাদ সম্মেলন: প্রেস সচিবআজ সম্ভবত শেষ সংবাদ সম্মেলন: প্রেস সচিব

এ সময় উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার জানান, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ৩৩০ জন বিদেশি পর্যবেক্ষক আসার কথা রয়েছে। এর মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে সর্বোচ্চ প্রায় ২১১ জন পর্যবেক্ষক আসবেন।

তিনি বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের লক্ষ্য ছিল না কাউকে জোর করে ধরে এনে সার্টিফিকেট নেওয়া বা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি আদায় করা। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য করাই সরকারের মূল লক্ষ্য।’

এর আগে, সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে প্রেস সচিব সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, ‘আজকে সম্ভবত আমাদের শেষ সংবাদ সম্মেলন। যদি আমার আচরণে আপনারা দুঃখ পেয়ে থাকেন, তাহলে দুঃখপ্রকাশ করছি। আশা করব, আমাদের কাছ থেকে যা পেয়েছেন, ভবিষ্যতে আপনারা (সাংবাদিক) তার এক ইঞ্চিও কম নেবেন না। এ ধারাটা যেন বজায় থাকে। প্রজাতন্ত্রের সরকার প্রধান কি কাজ করছে, তা জানার অধিকার সবার। সাংবাদিকদের দায়িত্ব হচ্ছে সংবাদ সবার কাছে নিয়ে যাওয়া।’

বিষয়:

সরকারজাতীয় নির্বাচনঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধান উপদেষ্টাপ্রেস সচিবত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
