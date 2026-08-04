Ajker Patrika
En
জাতীয়

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস: দেশজুড়ে কঠোর নিরাপত্তা, সর্বোচ্চ সতর্কতায় র‌্যাব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস: দেশজুড়ে কঠোর নিরাপত্তা, সর্বোচ্চ সতর্কতায় র‌্যাব
ফাইল ছবি

আগামী ৫ আগস্ট ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস-২০২৬’ উপলক্ষে ঢাকাসহ সারা দেশে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে র‌্যাব। উগ্রবাদী গোষ্ঠী, নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন কিংবা রাষ্ট্রবিরোধী কোনো চক্র যাতে নাশকতা বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে সে জন্য অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বাহিনীটি।

এ ছাড়া জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে সব নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সম্ভাব্য অপরাধ প্রতিরোধ এবং অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে বাহিনীটি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

আজ মঙ্গলবার র‌্যাব সদর দপ্তরের এক বিশেষ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও অপরাধ দমনে র‌্যাব নিয়মিত দায়িত্ব পালন করে আসছে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযান ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ অপরাধ দমনের পাশাপাশি যেকোনো ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধেও বাহিনীটি তৎপর রয়েছে।

র‌্যাব জানায়, দিবসটি উপলক্ষে প্রতিটি ব্যাটালিয়ন নিজ নিজ এলাকায় নিরাপত্তা ঝুঁকি মূল্যায়ন করে পৃথক নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে এবং আগাম তথ্য সংগ্রহের জন্য এলাকা-ভিত্তিক তথ্যদাতা (সোর্স) নিয়োগ করা হয়েছে।

এ ছাড়া ৪ আগস্ট দিবাগত রাত থেকেই অনুষ্ঠানস্থল, রোডমার্চ ও পদযাত্রার নির্ধারিত রুট এবং জুলাই স্মৃতিস্তম্ভগুলোতে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইউনিফর্মধারী সদস্যদের পাশাপাশি সাদা পোশাকে র‌্যাব সদস্যরা নজরদারিতে থাকবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসন, অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে অনুষ্ঠানস্থল ও যাতায়াতের রুটে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের সম্ভাব্য নাশকতা ঠেকাতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে।

র‌্যাব জানায়, দেশের প্রতিটি জেলায় অনুষ্ঠানস্থল ও জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে নাশকতা প্রতিরোধে দিবসটির সাত দিন আগে থেকেই কঠোর নিরাপত্তা নজরদারি চালানো হচ্ছে। একই সঙ্গে গুজব ও অপপ্রচার প্রতিরোধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাইবার পেট্রলিংও জোরদার করা হয়েছে।

বিষয়:

গোয়েন্দা পুলিশনিরাপত্তাআইন–শৃঙ্খলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত