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দিল্লিতে ব্রিকস সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি: ডা. জাহেদ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৪ আগস্ট ২০২৬, ১৩: ৫৩
দিল্লিতে ব্রিকস সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি: ডা. জাহেদ
জাহেদ উর রহমান। ফাইল ছবি

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে আসন্ন ব্রিকস সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের যাওয়ার ব্যাপারে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান।

আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ কথা বলেন।

আগামী ১২-১৩ সেপ্টেম্বর ব্রিকস সম্মেলন শুরু হবে নয়াদিল্লিতে। এই অংশগ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

গত ২৩ জুলাই পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম তাঁর দপ্তরে সাংবাদিকদের জানান, ভারতের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে দিল্লি সফরের আমন্ত্রণ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এসেছে। ওই আমন্ত্রণপত্র ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে।

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১১ সদস্যবিশিষ্ট ব্রিকসে বাংলাদেশ সদস্য না হলেও বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত। বর্তমানে ব্রাজিল, চীন, মিসর, ইথিওপিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা ও সংযুক্ত আরব আমিরাত ব্রিকসের সদস্য।

বিষয়:

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়তারেক রহমানউপদেষ্টাব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনপ্রধানমন্ত্রী
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