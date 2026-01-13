চতুর্থ দিনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন আরও ৫৩ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন আরও ৫৩ জন। আজ মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) শুনানির চতুর্থ দিন শেষে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) জনসংযোগ পরিচালক মো. রুহুল আমিন মল্লিক এ তথ্য জানান। প্রার্থিতা ফিরে পাওয়া প্রার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা-২ আসনে আবদুল হক ও কুমিল্লা-৩ আসনে ইউসুফ সোহেল রয়েছেন।
রুহুল আমিন মল্লিক জানান, আজ ৫৩টি আবেদন মঞ্জুর করেছে নির্বাচন কমিশন। আপিল শুনানিতে ১৫টি আবেদন নামঞ্জুর হয়েছে। আর নোয়াখালী-৫ ও রাজশাহী-৫ আসনে মনোনয়নপত্র গ্রহণের বিরুদ্ধে দুটি আপিল আবেদন নামঞ্জুর করা হয়েছে। এতে ওই দুই প্রার্থীর প্রার্থিতা বহাল থাকবে। আগামীকাল বুধবার ২৮১ থেকে ৩৮০ নম্বর আপিলের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। আপিল শুনানি চলবে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।
যাঁরা প্রার্থিতা ফিরে পেলেন
পঞ্চগড়-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী রহিমুল ইসলাম বুলবুল, কুমিল্লা-৩-এ গণঅধিকার পরিষদের মুনিরুজ্জামান, চট্টগ্রাম-১০-এ লেবার পার্টির ওসমান গণি, চাঁদপুর-২-এ লেবার পার্টির নাসিমা নাজনীন সরকার, ঢাকা-১২-এ জাতীয় পার্টির সরকার মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, বরিশাল-৫-এ খেলাফত মজলিসের মাহবুব আলম, ঢাকা-১২-এ ইসলামী ফ্রন্টের মোহাম্মদ শাহজালাল, নওগাঁ-৪-এ স্বতন্ত্র আরফানা বেগম, সিরাজগঞ্জ-৩-এ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আব্দুর রউফ সরকার, ফেনী-১-এ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নাজমুল আলম, চাঁদপুর-২-এ এবি পার্টির রাশিদা আকতার, ঢাকা-৮-এ ইসলামী ফ্রন্টের এস এম সরোয়ার, ঢাকা-১৩-এ বাসদের খালেকুজ্জামান, বরিশাল-২-এ জাসদের আবুল কালাম আজাদ, চট্টগ্রাম-৭-এ গণঅধিকার পরিষদের বেলাল উদ্দিন, ময়মনসিংহ-৩-এ নেজামে ইসলাম পার্টির আবু তাহের খান, টাঙ্গাইল-৬-এ স্বতন্ত্র জুয়েল সরকার, ঢাকা-১৭-এ স্বতন্ত্র কাজী এনায়েত উল্লাহ, রাজশাহী-৫-এ স্বতন্ত্র জুলফার নাঈম মোস্তফা, রংপুর-৬-এ স্বতন্ত্র খন্দকার শহীদুল ইসলাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬-এ স্বতন্ত্র আবু কায়েস সিকদার, ভোলা-১-এ জাতীয় পার্টির আকবর হোসাইন, ঢাকা-১২-এ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মাহমুদুল হাসান, চট্টগ্রাম-১০-এ স্বতন্ত্র জিন্নাত আকবর, ময়মনসিংহ-১১-এ স্বতন্ত্র মোর্শেদ আলম, ঢাকা-১৩-এ স্বতন্ত্র রবিউল ইসলাম, কুষ্টিয়া-১-এ স্বতন্ত্র নুরুজ্জামান, পঞ্চগড়-২-এ জাতীয় পার্টির লুৎফর রহমান, গোপালগঞ্জ-২-এ স্বতন্ত্র উৎপল বিশ্বাস, হবিগঞ্জ-২-এ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নোমান আহমেদ সাদিক, কুমিল্লা-৯-এ জাতীয় পার্টির গোলাম মোস্তফা কামাল, কুমিল্লা-২-এ ইসলামী ফ্রন্টের আবদুস সালাম, পাবনা-৪-এ স্বতন্ত্র জাকারিয়া পিন্টু, ঢাকা-১৩-এ গণঅধিকার পরিষদের মিজানুর রহমান, মাদারীপুর-২-এ স্বতন্ত্র রেয়াজুল ইসলাম, যশোর-৪-এ স্বতন্ত্র ফারহান সাজিদ, চট্টগ্রাম-১১-এ স্বতন্ত্র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ভূঁইয়া, গাজীপুর-৪-এ আমজনতার দলের জাকির হোসেন, ঠাকুরগাঁও-৩-এ স্বতন্ত্র আশা মনি, সিলেট-৩-এ স্বতন্ত্র মোস্তাকিম রাজা চৌধুরী, কিশোরগঞ্জ-৬-এ জাতীয় পার্টির আইয়ুব হুসেন, ঢাকা-১৮-এ স্বতন্ত্র ইসমাইল হোসেন, নারায়ণগঞ্জ-৩-এ স্বতন্ত্র রেজাউল করিম, গাইবান্ধা-২-এ কমিউনিস্ট পার্টির মিহির কুমার ঘোষ, সিরাজগঞ্জ-২-এ কমিউনিস্ট পার্টির আনোয়ার হোসেন, সিরাজগঞ্জ-৫-এ কমিউনিস্ট পার্টি মতিউর রহমান, মুন্সিগঞ্জ-৩-এ কমিউনিস্ট পার্টির কামাল হোসেন, ঢাকা-৪-এ কমিউনিস্ট পার্টির ফিরোজ আলম, মুন্সিগঞ্জ-১-এ কমিউনিস্ট পার্টির আব্দুর রহমান, ঢাকা-৮-এ কমিউনিস্ট পার্টির ত্রীদ্বিপ কুমার সাহা ও ঢাকা-৫-এ কমিউনিস্ট পার্টির তোফাজ্জল হোসেন মোস্তফা।
যাঁদের মনোনয়ন বাতিলই থাকল
যশোর-৪ আসনে বিএনপির টি এস আইয়ূব, জয়পুরহাট-১-এ স্বতন্ত্র জালাল উদ্দিন মণ্ডল, নড়াইল-১-এ স্বতন্ত্র গাজী মাহবুয়াউর রহমান, পিরোজপুর-২-এ স্বতন্ত্র মাহমুদ হোসেন, সাতক্ষীরা-১-এ স্বতন্ত্র এস এম মুজিবর রহমান, জামালপুর-৫-এ স্বতন্ত্র হোছনেয়ারা বেগম, হবিগঞ্জ-৪-এ স্বতন্ত্র সালেহ আহমেদ সাজন, রাজশাহী-৫-এ স্বতন্ত্র ইসফা খায়রুল হক, ময়মনসিংহ-৬-এ স্বতন্ত্র তানভীর আহমেদ রানা, নোয়াখালী-৫-এ জেএসডির কামাল উদ্দিন পাটোয়ারী, চট্টগ্রাম-১২-এ ডেমোক্রেটিক পার্টির এয়াকুব আলী, রাজশাহী-৩-এ স্বতন্ত্র মো. শাহাবুদ্দিন, রাজশাহী-২-এ স্বতন্ত্র মো. শাহাবুদ্দিন, নরসিংদী-২-এ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুহসীন আহমেদ ও গোপালগঞ্জ-২-এ স্বতন্ত্র সিপন ভূঁইয়া।
গত তিন দিনে ১৫০ জন প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছিলেন। আজ আরও ৫৩ জন প্রার্থিতা ফিরে পাওয়ায় মোট ২০৩ জন ভোটের মাঠে ফিরলেন। এই চার দিনে ৬১ জনের প্রার্থিতা বাতিলই রইল। এ ছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ আসনে একজন স্বতন্ত্র বৈধ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র শুনানিতে বাতিল হয়েছে।
