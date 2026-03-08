Ajker Patrika
জাতীয়

দুদকের মামলায় ফাঁসছেন সস্ত্রীক সাবেক হুইপ সামশুল হক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ মার্চ ২০২৬, ২১: ৪১
দুদকের মামলায় ফাঁসছেন সস্ত্রীক সাবেক হুইপ সামশুল হক
সাবেক হুইপ সামশুল হক চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক হুইপ সামশুল হক চৌধুরী, তাঁর স্ত্রী ও কন্যার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে যাচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সংস্থাটির এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

দুদক সূত্র জানায়, সামশুল হক চৌধুরীর নামে প্রাথমিক অনুসন্ধানে মোট ৬ কোটি ৮৮ লাখ ৭ হাজার ৯৫৭ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। একই সময়ে তাঁর গ্রহণযোগ্য বৈধ আয়ের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৯০ লাখ ১৩ হাজার ৯৫৬ টাকা। এ সময় তাঁর পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয়ের পরিমাণ ৩ কোটি ১০ লাখ ৬৪ হাজার ৫৯৪ টাকা।

দুদকের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ব্যয় বাদে সাবেক এই হুইপের সঞ্চয়ের পরিমাণ ১ কোটি ৭৯ লাখ ৪৯ হাজার টাকা। কিন্তু অর্জিত সম্পদের তুলনায় তাঁর বৈধ আয়ের ঘাটতি পাওয়া গেছে ৫ কোটি ৮ লাখ ৫৮ হাজার ৫৯৫ টাকা। দুদক বলছে, এ অর্থ জ্ঞাত আয়বহির্ভূতভাবে অর্জিত।

একই অনুসন্ধানে সামশুল হক চৌধুরীর স্ত্রী কামরুন নাহার চৌধুরীর নামেও বিপুল সম্পদের অসংগতি পাওয়া গেছে। অনুসন্ধান অনুযায়ী, তাঁর নামে মোট ৭ কোটি ২১ লাখ ৫৪ হাজার ৭৮৬ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। বিপরীতে তাঁর গ্রহণযোগ্য আয়ের পরিমাণ মাত্র ৯৪ লাখ ৮ হাজার ১৬৭ টাকা। একই সময়ে তাঁর পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৮ লাখ ২৯ হাজার ৫৮৪ টাকা। এতে তাঁর সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫ লাখ ৭৮ হাজার ৫৮৩ টাকা। সেই হিসাবে তাঁর জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬ কোটি ৭৫ লাখ ৭৬ হাজার ২০৩ টাকা।

এ ছাড়া তাঁদের কন্যা তাকলিমা নাছরিন চৌধুরীর নামেও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের প্রমাণ পেয়েছে দুদক। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, তাঁর নামে মোট ৩ কোটি ১ লাখ ৮১ হাজার ৯৬৯ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। বিপরীতে তাঁর গ্রহণযোগ্য আয়ের পরিমাণ ৩১ লাখ ৮৬ হাজার ৯৯৬ টাকা। একই সময়ে তাঁর পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয় ধরা হয়েছে ২৪ লাখ ৯৩ হাজার ৭৫০ টাকা। ফলে তাঁর সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬ লাখ ৯৩ হাজার ২৪৬ টাকা। সেই হিসাবে তাঁর জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের পরিমাণ পাওয়া গেছে ২ কোটি ৯৪ লাখ ৮৮ হাজার ৭২৩ টাকা।

প্রাথমিক অনুসন্ধানে তাঁদের নামে বিপুল পরিমাণ সম্পদের অসংগতি পাওয়ার পর সামশুল হক চৌধুরী, তাঁর স্ত্রী ও কন্যার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুদক। ক্ষমতার অপব্যবহার করে জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণভাবে সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ও ১০৯ ধারায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

বিষয়:

দুর্নীতিমামলাপটিয়াচট্টগ্রামদুদকদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

১৮ মার্চ ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন, বন্ধ থাকবে বেসরকারি অফিসও

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

হাদি হত্যার প্রধান আসামি ফয়সালসহ দুজন ভারতে গ্রেপ্তার

ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দখলে সেনা পাঠাতে চান ট্রাম্প, আলোচনায় খার্গ দ্বীপও

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাদি হত্যা: প্রতিরক্ষা গোয়েন্দাদের তথ্যে ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

হাদি হত্যা: প্রতিরক্ষা গোয়েন্দাদের তথ্যে ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

সম্পর্কিত

হাদি হত্যা: ফয়সালসহ দুজন ভারতে ১৪ দিনের রিমান্ডে

হাদি হত্যা: ফয়সালসহ দুজন ভারতে ১৪ দিনের রিমান্ডে

হাদি হত্যা: প্রতিরক্ষা গোয়েন্দাদের তথ্যে ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

হাদি হত্যা: প্রতিরক্ষা গোয়েন্দাদের তথ্যে ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

দুদকের মামলায় ফাঁসছেন সস্ত্রীক সাবেক হুইপ সামশুল হক

দুদকের মামলায় ফাঁসছেন সস্ত্রীক সাবেক হুইপ সামশুল হক

জনবহুল এলাকায় মনোরেল চালুর সম্ভাবনা বিবেচনায়: সড়কমন্ত্রী

জনবহুল এলাকায় মনোরেল চালুর সম্ভাবনা বিবেচনায়: সড়কমন্ত্রী