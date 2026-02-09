Ajker Patrika
ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে মোবাইল নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশনের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে মোবাইল ফোন সেট নিয়ে প্রবেশে নির্বাচন কমিশন (ইসি) নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। ইসির এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন। আজ সোমবার এক সংবাদ বিবৃতির মাধ্যমে এই প্রতিবাদ জানানো হয়।

নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে হঠকারী উল্লেখ করে বিবৃতিতে বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, বর্তমান ডিজিটাল যুগে ইন্টারনেট ব্যবহার নাগরিকের মৌলিক অধিকারের অংশ। বর্তমান সরকার অঙ্গীকার করেছে কোনোভাবেই নাগরিককে ইন্টারনেট ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করা হবে না, এমনকি ইন্টারনেটকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। অথচ নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে মোবাইল হ্যান্ডসেট ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে মোবাইল ব্যাংকিং লেনদেন সীমিত করার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও জনভোগান্তি সৃষ্টিকারী। এর ফলে জরুরি যোগাযোগ, আর্থিক লেনদেন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে।

বিবৃতিতে বলা হয়, ভোট কেন্দ্রের তথ্য ধারণ এবং দ্রুত সংবাদ সংগ্রহের জন্য হ্যান্ডসেট ডিভাইস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সমৃদ্ধ হ্যান্ডসেট ব্যবহার করতে দেওয়া সরকারের পক্ষ থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ করার উচিত ছিল।

অবিলম্বে মোবাইল ব্যবহার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে নাগরিকবান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন।

