Ajker Patrika
জাতীয়

বিএডিসির চেয়ারম্যান হিসেবে মো. আজিজুল ইসলামের যোগদান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিএডিসির চেয়ারম্যান হিসেবে মো. আজিজুল ইসলামের যোগদান
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) চেয়ারম্যান মো. আজিজুল ইসলাম। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি)-এর চেয়ারম্যান হিসেবে যোগ দিয়েছেন মো. আজিজুল ইসলাম। গত বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) তাঁকে বিএডিসির চেয়ারম্যান হিসেবে পদায়ন করা হয়। গতকাল রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) তিনি এ পদে যোগদান করেছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রেষণ-১ শাখার ১১৫ নম্বর স্মারকের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, মো. আজিজুল ইসলামকে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি)-এর চেয়ারম্যান হিসেবে পদায়ন করা হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, মো. আজিজুল ইসলাম গত ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে বিএডিসি’র চেয়ারম্যান পদে যোগদান করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, মো. আজিজুল ইসলাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১৮ তম ব্যাচের একজন সদস্য এবং ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। বিএডিসিতে যোগদানের পূর্বে তিনি প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিষয়:

চেয়ারম্যানমন্ত্রণালয়কৃষিবিএডিসি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঢাকা-১৮ আসনে নির্বাচন না করার ঘোষণা মাহমুদুর রহমান মান্নার

কত মানুষের রগ কেটেছেন ভুলে গেছেন: বাবর

১০ ফেব্রুয়ারি শ্রমিকদের ছুটির বিষয়ে সরকারের নতুন নির্দেশনা

নির্বাচন ঘিরে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে কড়াকড়ি, ১ হাজার টাকার বেশি পাঠানো যাবে না

বাংলাদেশেই বিশ্বের প্রথম নির্বাচন, যেখানে ফলাফল নির্ধারণ করবে জেন-জি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কেশবপুরে জামায়াত প্রার্থীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ

কেশবপুরে জামায়াত প্রার্থীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ

টি-শার্ট পরে লাঠি হাতে তেড়ে যাওয়ার ভিডিও নিয়ে যা বললেন ডিএমপি কমিশনার

টি-শার্ট পরে লাঠি হাতে তেড়ে যাওয়ার ভিডিও নিয়ে যা বললেন ডিএমপি কমিশনার

বিএনপির চেয়ে ৪ আসনে এগিয়ে জামায়াত, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে ৭৫ আসনে: আইআইএলডির জরিপ

বিএনপির চেয়ে ৪ আসনে এগিয়ে জামায়াত, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে ৭৫ আসনে: আইআইএলডির জরিপ

বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দেবে আইসিসি

বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দেবে আইসিসি

‘দিল্লি হবে খালিস্তান’—বার্তা দিয়ে ভারতের সংসদ ভবন ও ৯ স্কুলে বোমা হামলার হুমকি

‘দিল্লি হবে খালিস্তান’—বার্তা দিয়ে ভারতের সংসদ ভবন ও ৯ স্কুলে বোমা হামলার হুমকি

সম্পর্কিত

নাহিদ ইসলামের প্রার্থিতা স্থগিত চেয়ে রিট

নাহিদ ইসলামের প্রার্থিতা স্থগিত চেয়ে রিট

বিএডিসির চেয়ারম্যান হিসেবে মো. আজিজুল ইসলামের যোগদান

বিএডিসির চেয়ারম্যান হিসেবে মো. আজিজুল ইসলামের যোগদান

যানজটের কারণে প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে সময়মতো অফিসারদের পাঠাতে পারিনি: ডিএমপি কমিশনার

যানজটের কারণে প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে সময়মতো অফিসারদের পাঠাতে পারিনি: ডিএমপি কমিশনার

বিচারপতি নাইমা হায়দারের পদত্যাগ

বিচারপতি নাইমা হায়দারের পদত্যাগ