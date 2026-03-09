Ajker Patrika
দুবাইয়ে নিহত প্রবাসী আহমেদ আলীর মরদেহ দেশে

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
দুবাইয়ে নিহত প্রবাসী আহমেদ আলীর মরদেহ দেশে
এমিরেটস এয়ারলাইন্সের ইকে–৫৮২ (EK 582) ফ্লাইটে তার মরদেহ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইরান–ইসরায়েল সংঘাতের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে নিহত প্রবাসী বাংলাদেশি আহমেদ আলীর মরদেহ দেশে পৌঁছেছে। আজ সোমবার (৯ মার্চ) সকাল ৮টা ২০ মিনিটে এমিরেটস এয়ারলাইন্সের ইকে–৫৮২ ফ্লাইটে তাঁর মরদেহ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায়।

মরদেহ গ্রহণ করতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক। এ সময় দুই মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও ছিলেন।

সরকারি সূত্র জানায়, দুবাইয়ে সাম্প্রতিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির মধ্যে আহমেদ আলী নিহত হন। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে তাঁর মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান ইরান–ইসরায়েল উত্তেজনার প্রভাব ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও বিমান চলাচলেও বড় ধরনের প্রভাব পড়েছে।

