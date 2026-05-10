নারায়ণগঞ্জে বাসায় বিস্ফোরণ: দগ্ধদের দেখতে বার্ন ইনস্টিটিউটে স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বাসায় গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের দেখতে গিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন। আজ রোববার (১০ মে) বেলা ১২টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে আসেন তিনি। এ সময় দগ্ধ রোগীদের চিকিৎসা ও পরিবারের খোঁজখবর নেন।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘গৃহকর্তা গ্যাসলাইট দিয়ে আগুন জ্বালাতেই সারা ঘরে আগুন ধরে যায়। এতে পরিবারের সবাই দগ্ধ হয়। বিষয়টি খুবই মর্মান্তিক বেদনাদায়ক। শিশুসহ পাঁচজন দগ্ধ হয়েছে ৷ একটা পরিবার নিমেষেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাদের শ্বাসনালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জানতে পেরেছি, ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ ছিল।’
মন্ত্রী আরও বলেন, ‘সবার্ত্মক চিকিৎসা চলছে, আপ্রাণ চেষ্টা করা হবে। আর্থিক সমস্যা হলে সহযোগিতা করা হবে।’
স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের সমাজে কোনো অ্যাওয়ারনেস (সচেতনতা) নাই। বহুবার টিভিতে বলা হচ্ছে, আপনারা যাঁরা সিলিন্ডার ব্যবহার করেন, তাঁরা বাইরে সিলিন্ডার রাখবেন। লিকেজ আছে কিনা তা আগে থেকেই দেখে নেবেন। এ ছাড়া যাঁরা সরকারি লাইন গ্যাস ব্যবহার করেন, তাঁরা লাইন সংযোগের সময় ভালোভাবে চেক করে নেবেন, কোনো লিকেজ আছে কি না। এ ছাড়া দরজা জানালা খুলে গ্যাসের চুলা ধরাবেন।’
মন্ত্রী আরও বলেন, ‘অ্যাওয়ারনেস বৃদ্ধির জন্য দুই একদিনের মধ্যে আমরা ইন্টার মিনিস্ট্রিরিয়াল একটা মিটিং করব। সরকারের পক্ষ থেকে তো আগুন বন্ধের কোনো উপায় হাতে নাই। অনেক পরিবার চুলার নিচে সিলিন্ডার রেখে দেন। বারবার আমরা টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করছি, গ্যাস সিলিন্ডার বাইরে রাখুন। কোন্র লিকেজ আছে কিনা মাঝে মাঝে কোম্পানি দিয়ে চেক করান।’
আরও পড়ুন:
সড়ক, রেল ও নৌ পরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম বলেছেন, দেশে নৌ ও নৌযান ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় সব দপ্তর ও সংস্থা থাকলেও সমন্বয়ের অভাবে কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসছে না। তিনি বলেন, নৌ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রায় ১৬টি সংস্থা রয়েছে। শুধু একটি যাত্রাকে নির্বিঘ্ন করার জন্য এত সংস্থা অন্য কোনো মন্ত্রণালয়ে নেই।১ ঘণ্টা আগে
আসছে ঈদুল আজহা ও বর্ষা মৌসুমকে সামনে রেখে নৌপথে যাত্রী, কোরবানির পশু ও কার্গো পরিবহনে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী মো. রাজিব আহসান। তিনি বলেছেন, নৌযানের কাগজপত্র ঠিক রেখে চলাচল নিশ্চিত করতে হবে এবং কোথাও মনিটরিংয়ে গাফিলতি পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।৩ ঘণ্টা আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, ‘এই বাংলাদেশে আর কোনো ফ্যাসিবাদ-স্বৈরাচার যেন পুলিশ সদস্যদের দেশ এবং জনগণের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে সক্ষম না হয়, স্বাধীনতার প্রথম প্রহরেই পুলিশের রক্তে রঞ্জিত এই মাটিতে দাঁড়িয়ে আসুন, আজ আমরা আবারও নতুন শপথে অঙ্গীকারবদ্ধ...৩ ঘণ্টা আগে
‘আমার পুলিশ, আমার দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’—এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে পুলিশ সপ্তাহ-২০২৬। আজ রোববার সকালে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস মাঠে আয়োজিত চার দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।৫ ঘণ্টা আগে