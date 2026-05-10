নারায়ণগঞ্জে বাসায় বিস্ফোরণ: দগ্ধদের দেখতে বার্ন ইনস্টিটিউটে স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ঢামেক প্রতিবেদক
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বাসায় গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের দেখতে গিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন। আজ রোববার (১০ মে) বেলা ১২টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে আসেন তিনি। এ সময় দগ্ধ রোগীদের চিকিৎসা ও পরিবারের খোঁজখবর নেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘গৃহকর্তা গ্যাসলাইট দিয়ে আগুন জ্বালাতেই সারা ঘরে আগুন ধরে যায়। এতে পরিবারের সবাই দগ্ধ হয়। বিষয়টি খুবই মর্মান্তিক বেদনাদায়ক। শিশুসহ পাঁচজন দগ্ধ হয়েছে ৷ একটা পরিবার নিমেষেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাদের শ্বাসনালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জানতে পেরেছি, ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ ছিল।’

মন্ত্রী আরও বলেন, ‘সবার্ত্মক চিকিৎসা চলছে, আপ্রাণ চেষ্টা করা হবে। আর্থিক সমস্যা হলে সহযোগিতা করা হবে।’

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের সমাজে কোনো অ্যাওয়ারনেস (সচেতনতা) নাই। বহুবার টিভিতে বলা হচ্ছে, আপনারা যাঁরা সিলিন্ডার ব্যবহার করেন, তাঁরা বাইরে সিলিন্ডার রাখবেন। লিকেজ আছে কিনা তা আগে থেকেই দেখে নেবেন। এ ছাড়া যাঁরা সরকারি লাইন গ্যাস ব্যবহার করেন, তাঁরা লাইন সংযোগের সময় ভালোভাবে চেক করে নেবেন, কোনো লিকেজ আছে কি না। এ ছাড়া দরজা জানালা খুলে গ্যাসের চুলা ধরাবেন।’

মন্ত্রী আরও বলেন, ‘অ্যাওয়ারনেস বৃদ্ধির জন্য দুই একদিনের মধ্যে আমরা ইন্টার মিনিস্ট্রিরিয়াল একটা মিটিং করব। সরকারের পক্ষ থেকে তো আগুন বন্ধের কোনো উপায় হাতে নাই। অনেক পরিবার চুলার নিচে সিলিন্ডার রেখে দেন। বারবার আমরা টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করছি, গ্যাস সিলিন্ডার বাইরে রাখুন। কোন্র লিকেজ আছে কিনা মাঝে মাঝে কোম্পানি দিয়ে চেক করান।’

