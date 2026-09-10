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জাতীয়

ঠাকুরগাঁও-১ আসনের উপনির্বাচন ২৯ অক্টোবর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৩: ৪১
ঠাকুরগাঁও-১ আসনের উপনির্বাচন ২৯ অক্টোবর

ত্রয়োদশ সংসদের ঠাকুরগাঁও-১ শূন্য আসনের উপনির্বাচন হবে ২৯ অক্টোবর। আজ বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন কমিশন এ তফসিল ঘোষণা করেছে।

এএমএম নাসির উদ্দিন নেতৃত্বাধীন ইসি তফসিল চূড়ান্ত করার পর নির্বাচন কমিশন সচিব আখতার আহমেদ সময়সূচি সাংবাদিকদের জানান।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর। মনোনয়নপত্র বাছাই হবে ২৯ সেপ্টেম্বর।

প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ৭ অক্টোবর। প্রতীক বরাদ্দ হবে ৮ অক্টোবর। এবং ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ২৯ অক্টোবর।

চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই আসনে জয়ী হয়েছিলেন বিএনপি প্রার্থী ও দলটির তৎকালীন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি গত ২১ আগস্ট বাংলাদেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেওয়ায় ঠাকুরগাঁও-১ আসনটি শূন্য ঘোষণা করা হয়।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওইসিনির্বাচনত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
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