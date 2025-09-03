Ajker Patrika
> জাতীয়

আবারও আগা খান স্থাপত্য পুরস্কার পেলেন মেরিনা তাবাশ্যুম, প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ঢাকায় জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতিসৌধ জাদুঘর পরিদর্শনের সময় স্থপতি মরিনা তাবাসসুমের সঙ্গে কথা বলছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস। ছবি: প্রেস উইং
ঢাকায় জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতিসৌধ জাদুঘর পরিদর্শনের সময় স্থপতি মরিনা তাবাসসুমের সঙ্গে কথা বলছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস। ছবি: প্রেস উইং

দ্বিতীয়বারের মতো আগা খান স্থাপত্য পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশের স্থপতি মেরিনা তাবাশ্যুম। এই অর্জনের জন্য স্থপতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস। তিনি এই অর্জনকে বাংলাদেশের জন্য এক ঐতিহাসিক সাফল্য বলে উল্লেখ করেছেন।

মেরিনা তাবাশ্যুমকে অভিনন্দন বার্তায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘আপনার ‘খুদি বাড়ি’ স্থাপত্যকর্মটি শুধু স্থাপত্য শুধু নকশা বা সৌন্দর্যের জন্য নয়, বরং মানবতার কল্যাণ, মর্যাদা ও টেকসই সমাধানের জন্যও হতে পারে।’

উল্লেখ্য, খুদি বাড়ি স্থাপত্যকর্মটি নদীভাঙনে বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য স্বল্প ব্যয়ে তৈরি করা পরিবেশবান্ধব ও বহনযোগ্য আবাসন।

প্রধান উপদেষ্টা স্মরণ করিয়ে দেন, ২০১৬ সালে মরিনা তাবাশ্যুম ঢাকার বায়তুর রউফ মসজিদের জন্য প্রথমবারের মতো আগা খান পুরস্কার পান, যা আধ্যাত্মিকতা, সম্প্রদায়ের বন্ধন ও সরলতার মেলবন্ধনের স্বীকৃতি ছিল।

মরিনা তাবাশ্যুম বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শাসন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতিসৌধ জাদুঘরের অন্যতম পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার সাম্প্রতিক সাফল্যকে প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশের সৃজনশীলতা ও সামাজিক উদ্ভাবনের বৈশ্বিক পরিচয় হিসেবে দেখেছেন।

মেরিনা তাবাশ্যুম: বাংলাদেশি স্থপতি এবার টাইম ম্যাগাজিনের প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তির তালিকায় মেরিনা তাবাশ্যুম: বাংলাদেশি স্থপতি এবার টাইম ম্যাগাজিনের প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তির তালিকায় 

প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘আপনার কাজ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করছে, প্রমাণ করছে যে সহমর্মিতা ও টেকসই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে যেকোনো প্রতিকূলতাকে সুযোগে রূপান্তর করা সম্ভব।’

বিষয়:

পুরস্কারড. মুহাম্মদ ইউনূসমেরিনা তাবাশ্যুমপ্রধান উপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক ডিসি সুলতানা পারভীন কারাগারে

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, গুলি, এক শ্রমিক নিহত

পাকিস্তানকে সমর্থন করায় ভারত এসসিওর সদস্যপদ আটকে দেয়: আজারবাইজান

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

দেশে চালু হলো ৫-জি নেটওয়ার্ক, কী কী সুবিধা মিলবে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

সম্পর্কিত

আবারও আগা খান স্থাপত্য পুরস্কার পেলেন মেরিনা তাবাশ্যুম, প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন

আবারও আগা খান স্থাপত্য পুরস্কার পেলেন মেরিনা তাবাশ্যুম, প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন

ডিবির হারুনকে ‘জিন’ ডাকতেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল: সাবেক আইজিপি মামুন

ডিবির হারুনকে ‘জিন’ ডাকতেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল: সাবেক আইজিপি মামুন

জেলা আদালতে ২৩২ বিচারকের পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত

জেলা আদালতে ২৩২ বিচারকের পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক