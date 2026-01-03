Ajker Patrika
ক্রিকেট

ছেড়ে দিলে কী আর করার: মোস্তাফিজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৩ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭: ০৬
আইপিএল থেকে বাদ পড়েছেন মোস্তাফিজ। ছবি: এক্স
আইপিএল থেকে বাদ পড়েছেন মোস্তাফিজ। ছবি: এক্স

বিপিএলে আজ নেই কোনো ম্যাচ। বিরতির দিনটা ক্রিকেটাররা ফুরফুরে মেজাজেই কাটাতে চাইবেন। তবে মোস্তাফিজুর রহমানের জন্য দিনটি হতাশার। রাজনৈতিক মারপ্যাচের কারণে আইপিএল খেলা হচ্ছে না বাঁহাতি এই পেসারের। আজই এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

গত ১৬ ডিসেম্বর আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত আইপিএলের নিলামে মোস্তাফিজকে নিয়ে রীতিমত কাড়াকাড়ি ছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর। শেষ পর্যন্ত ৯ কোটি ২০ লাখ রুপির চড়ামূল্যে তাঁকে কিনে নেয় কলকাতা। এরপর রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের রোষানলে পড়ে তারা। বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর কথিত সহিংসতার অভিযোগ তুলে ভারতের উগ্রবাদী গোষ্ঠী ও নেটিজেনদের চাপের মুখে মোস্তাফিজকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।

এমন খবরের প্রতিক্রিয়ায় মোস্তাফিজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ছেড়ে দিলে কী আর করার।’ মৃদুভাষী স্বভাবের বাঁহাতি এই পেসার আর কোনো মন্তব্য করতে চাননি। ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, তিনি খুবই হতাশ হয়েছেন আইপিএলে বাদ পড়ার খবর শুনে।

বল হাতে দারুণ ছন্দে আছেন মোস্তাফিজ। আইপিএলে অবশ্য ২০১৬ সাল থেকেই নিয়মিত খেলে আসছেন। তবে কখনো এত চড়া মূল্যে বিক্রি হননি। আইএল টি-টোয়েন্টিতে সম্প্রতি ৮ ম্যাচে ১৫ উইকেট নিয়েছেন এই পেসার। বিপিএলেও ধরে রেখেছেন সেই ধারা। ৩ ম্যাচে তাঁর শিকার ৬ উইকেট। গতকাল সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে ৪ ওভারে ৩ উইকেট নিয়েছেন ২৪ রান দিয়ে।

মোস্তাফিজের এমন দুঃসময়ে তাঁর পাশে রয়েছে রংপুর রাইডার্স। এক ফেসবুক পোস্টে তারা জানায়, ‘সুযোগ কেড়ে নেওয়া যায়, তবে সম্মান মাঠেই অর্জন করতে হয়।’

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাআইপিএলক্রিকেটপাঠকের আগ্রহমোস্তাফিজুর রহমান
