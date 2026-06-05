Ajker Patrika
জাতীয়

দৌলতদিয়ায় নদীতে বাস: তদন্তে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কমিটি

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৫ জুন ২০২৬, ১৯: ৫৫
দৌলতদিয়ায় নদীতে বাস: তদন্তে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কমিটি
দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ৭ নম্বর ফেরিঘাটে যাত্রীবাহী বাস পদ্মা নদীতে পড়ে যাওয়ার ঘটনায় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করে আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেলে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান এসব তথ্য জানান।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী বলেন, মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ রফিকুল করিমের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটিতে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) ও বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) কর্মকর্তারা সদস্য হিসেবে রয়েছেন।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ, দায়দায়িত্ব নিরূপণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিটিকে দ্রুত তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, আজ সকালে গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ঘাটে ফেরিতে ওঠার সময় একটি বাস পদ্মায় পড়ে যায়। ফেরিতে ওঠার আগেই যাত্রীদের বাস থেকে নামিয়ে নিয়েছিল নৌ পুলিশ। যার ফলে বড় ধরনের প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব হয়। ঘটনার পর উদ্ধার অভিযান চালিয়ে বাসটি নদী থেকে তোলা হয়। এই ঘটনায় সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে জারি করা এক অফিস আদেশে এই কমিটি গঠন করা হয়।

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বিষয়:

কমিটিরাজবাড়ীবাসনৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
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