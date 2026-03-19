Ajker Patrika
জাতীয়

সড়ক দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া সেই শিশুর চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন প্রধানমন্ত্রী

বাসস, ঢাকা  
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

বগুড়ার শেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের চারজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে দেড় বছরের এক শিশুকন্যা। গুরুতর আহত অবস্থায় শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানীর ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস অ্যান্ড হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

এ ঘটনায় গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একই সঙ্গে গুরুতর আহত শিশুটির চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন। তিনি জানান, বুধবার সকালে ঢাকা থেকে রংপুরগামী একটি মাইক্রোবাস ১২ জন যাত্রী নিয়ে শেরপুর এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ঘটনাস্থলে একজন মারা যান। পরে আহতদের শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটির বাবা-মাসহ আরও তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

বগুড়া জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, মরদেহগুলো কাউনিয়া উপজেলার গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হয়েছে, সেখানেই তাদের দাফন করা হবে। নিহতরা ঢাকা থেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে ঈদ করতে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছিলেন।

বিষয়:

বগুড়াশেরপুরসড়ক দুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

