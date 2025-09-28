Ajker Patrika
এমআরটি বা র‍্যাপিড পাসে কী সুবিধা, নষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে যা করবেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ৪৩
ঢাকার ব্যস্ত নগরজীবনে প্রতিদিনের যাতায়াত এখন অনেকটাই বদলে দিয়েছে মেট্রোরেল। কয়েক ঘণ্টার জায়গায় এখন মাত্র আধা ঘণ্টায় উত্তরা থেকে মতিঝিল যাতায়াত করা যায়। এটি যেমন কর্মজীবীদের সময় বাঁচাচ্ছে, তেমনি নগদ ভাড়ার বিকল্প ব্যবস্থা চালু করে নতুন যুগের সূচনা করেছে। এর জন্য চালু করা হয়েছে দুটি স্মার্টকার্ড—এমআরটি পাস ও র‌্যাপিড পাস। প্রতিটির রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা। এই কার্ড নষ্ট হতে পারে বা হারিয়ে যেতে পারে। তখন কী করতে হবে— এ বিষয়েও যাত্রীদের সচেতন থাকা জরুরি।

এমআরটি পাস: নিয়মিত যাত্রীদের জন্য

নির্দিষ্ট করে মেট্রোরেলের যাত্রীদের জন্য তৈরি হয়েছে এমআরটি পাস। এই কার্ডের বৈশিষ্ট্য হলো—

  • এই কার্ড সংগ্রহ করতে প্রথমে ২০০ টাকা ডিপোজিট জমা দিতে হয়, যা ফেরতযোগ্য নয়।
  • ন্যূনতম ২০০ টাকা রিচার্জ করতে হয়।
  • সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত রিচার্জ করা যায়।
  • মেট্রোরেল ভ্রমণে এই কার্ড ব্যবহার করলে ভাড়ায় ১০ শতাংশ ছাড় মেলে।
  • রিচার্জ করা যায় স্টেশনের কাস্টমার সার্ভিস কাউন্টার অথবা ভেন্ডিং মেশিন থেকে।

অর্থাৎ যারা নিয়মিত মেট্রোরেল ব্যবহার করেন তাদের জন্য এটি সাশ্রয়ী ও ঝামেলাহীন সমাধান। তবে এই মুহূর্তে সরবরাহ না থাকায় এমআরটি পাস বিতরণ বন্ধ আছে। সেক্ষেত্রে উপযুক্ত বিকল্প র‌্যাপিড পাস।

র‌্যাপিড পাস: এক কার্ডে সব পরিবহন

এমআরটি পাস ও র‌্যাপিড পাস বৈশিষ্ট্যে কাছাকাছি হলেও কিছু ভিন্নতা আছে। এমআরটি পাস শুধু মেট্রোরেলের জন্য। তবে র‌্যাপিড পাসের মূল লক্ষ্য হলো একীভূত ই-টিকিটিং ব্যবস্থা তৈরি করা। এটি দিয়ে অন্য ধরনের পরিবহনেও ভ্রমণ করা যাবে। র‌্যাপিড পাসের বৈশিষ্ট্য—

  • কার্ডের দাম ৪০০ টাকা। এর মধ্যে ২০০ টাকা ডিপোজিট এবং ২০০ টাকা রিচার্জ।
  • সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যালান্স রাখা যায়।
  • মেট্রোরেলে যাত্রা করলে র‍্যাপিড পাসেও মিলবে ১০ শতাংশ ছাড়।
  • এর সবচেয়ে বড় সুবিধা— এটি হাতিরঝিল চক্রাকার বাস, ওয়াটার ট্যাক্সি এবং ভবিষ্যতে বিআরটি, নগর পরিবহন বাস, আন্তঃনগর ট্রেন ও সড়ক টোল প্রদানের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যাবে।

অর্থাৎ, যারা বিভিন্ন ধরনের গণপরিবহন ব্যবহার করেন তাদের জন্য র‌্যাপিড পাস সবচেয়ে কার্যকর সমাধান।

কার্ড নষ্ট হলে করণীয়

এমআরটি পাস

  • কার্ড নষ্ট হলে স্টেশনের কাস্টমার সার্ভিস কাউন্টারে গিয়ে জানাতে হবে।
  • প্রয়োজনীয় যাচাইয়ের পর অবশিষ্ট ব্যালান্স নতুন কার্ডে স্থানান্তর করা সম্ভব।
  • নতুন কার্ড সংগ্রহের জন্য আবার ডিপোজিট দিতে হবে।

র‌্যাপিড পাস

  • কার্ড নষ্ট হলে সার্ভিস কাউন্টারে জমা দিতে হবে।
  • কার্ডটি যদি আপনার নামে রেজিস্টার করা থাকে, তাহলে ব্যালান্স নিরাপদ থাকবে এবং নতুন কার্ডে স্থানান্তর করা হবে।
  • কার্ড রেজিস্টার্ড না করা থাকলে অবশিষ্ট টাকা ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই।

কার্ড হারিয়ে গেলে করণীয়

  • অবিলম্বে রিপোর্ট করুন: নিকটস্থ স্টেশনের ইনফো কাউন্টার বা কাস্টমার সার্ভিসে গিয়ে কার্ড হারানোর বিষয়টি জানান।
  • রেজিস্টার্ড কার্ড হলে সুবিধা: কার্ড ব্লক করা যাবে এবং অবশিষ্ট টাকা নতুন কার্ডে যোগ হবে।
  • অরেজিস্টার্ড কার্ড হলে ঝুঁকি: কার্ডের ব্যালান্স ফেরত পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।
  • নতুন কার্ড সংগ্রহ করতে আবার ডিপোজিট ও রিচার্জ করতে হবে।

এক নজরে এমআরটি পাস ও র‌্যাপিড পাস

| বিষয় | এমআরটি পাস | র‌্যাপিড পাস |

| ------------------- | -------------------------- | ------------------------------------------------ |

| ব্যবহার ক্ষেত্র | শুধু মেট্রোরেল | মেট্রোরেল + অন্যান্য পরিবহন |

| মূল্য | ২০০ টাকা ডিপোজিট + রিচার্জ | ৪০০ টাকা (২০০ ডিপোজিট + ২০০ রিচার্জ) |

| ভাড়ায় ছাড় | ১০% | ১০% (মেট্রোরেলে) |

| রিচার্জ সীমা | সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা | সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা |

| ভবিষ্যৎ সুযোগ | মেট্রোরেলেই সীমাবদ্ধ | বাস, ট্রেন, ফেরি, টোলসহ জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণ |

যাত্রীদের জন্য পরামর্শ

  • কার্ড নেওয়ার পরই সেটি নিজ নামে রেজিস্টার করে নিন। এতে হারালে বা নষ্ট হলে ব্যালান্স ফেরত পাওয়া সহজ হবে।
  • নিয়মিত ব্যালান্স চেক করুন।
  • কার্ড চিপ ভাঁজ বা পানিতে ভেজা থেকে রক্ষা করুন।
  • হারিয়ে গেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেরি না করে দ্রুত রিপোর্ট করুন।

ঢাকা শহরে প্রতিদিনের যাতায়াতকে আরও দ্রুত, সহজ ও সাশ্রয়ী করেছে মেট্রোরেল। আর এমআরটি পাস ও র‌্যাপিড পাস সেই যাত্রাকে করেছে ডিজিটাল ও ঝামেলাহীন। নিয়মিত মেট্রোরেল ব্যবহারকারীরা এমআরটি পাস থেকে বেশি সুবিধা পাবেন, অন্যদিকে বিভিন্ন পরিবহনে যাতায়াতকারীরা র‌্যাপিড পাস ব্যবহার করে এক কার্ডেই সব সমাধান পাবেন। তবে উভয় কার্ড নষ্ট বা হারিয়ে গেলে যাত্রীদের সচেতনতা ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়াই আর্থিক ক্ষতি কমানোর একমাত্র উপায়।

