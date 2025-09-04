হাইলের গ্রামীণ পর্যটন প্রকৃতি, শান্তি আর ঐতিহ্যের অনন্য মেলবন্ধন

ফিচার ডেস্ক
সৌদি আরবের উত্তর-মধ্যাঞ্চলে প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী এলাকা হাইল। বর্তমানে এই জায়গা পর্যটকদের কাছে হয়ে উঠেছে এক নতুন নাম। যান্ত্রিক জীবনের ক্লান্তি থেকে মুক্তি, প্রকৃতির সান্নিধ্য আর প্রাচীন কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সৌদি জীবনের স্বাদ নিতে প্রতিবছর সেখানে ছুটে যান দেশি-বিদেশি ভ্রমণপিয়াসিরা। চোখজুড়ানো প্রাকৃতিক দৃশ্যপট এবং সংরক্ষিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে পর্যটকেরা সেখানে খুঁজে পান স্বতন্ত্র ও বাস্তব অভিজ্ঞতা।
প্রকৃতির কোলে শান্তির পরশ
সৌদি প্রেস এজেন্সির একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, হাইল অঞ্চলের বহু কৃষিজমি এখনো মালিকদের কাছে যত্নসহকারে সংরক্ষিত। এই ফার্মগুলো কেবল কৃষিকাজের কেন্দ্র নয়, বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা প্রাচীন জীবনধারার জীবন্ত সাক্ষ্য। সেখানে পর্যটকেরা খুব কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছেন ঐতিহ্যবাহী সৌদি কৃষির নিদর্শন। খেজুর, লেবু ও নানা জাতের ফুল-ফলের গাছের মাঝে হাঁটার অভিজ্ঞতা পর্যটকদের নিয়ে যায় এক শান্ত, নির্মল গ্রামীণ সৌন্দর্যের ভুবনে। এটি একাধারে চোখের জন্য শান্তি, মনে আনে আরাম। এমন পরিবেশ মনে করিয়ে দেয়, কীভাবে প্রকৃতি ও মানুষের পরিশ্রম একসঙ্গে মিলেমিশে তৈরি করে সৌন্দর্য।
গাছের ছায়ায় আরবীয় আতিথেয়তা
বাগানের ছায়ায় বসার জায়গা। তার মাঝখানে হাতে বানানো অ্যারাবিক কফি। এই অভিজ্ঞতা যেন সময়কে কিছুটা পেছনে নিয়ে যায়। ছোট ছোট দো-চালা কুটির, ঝরনা বা জলাধার, শিশুদের খেলার জায়গা—সব মিলিয়ে পরিবারসহ ঘুরে বেড়ানোর জন্য আদর্শ এক পরিবেশ তৈরি হয়েছে হাইলে। পর্যটনের সুবিধার অংশ হিসেবে বিভিন্ন খামারে রয়েছে পাখির খাঁচা ও খোলা প্যাডকে পিগমি ছাগল।
ঐতিহ্য আর ইতিহাস
হাইলের কিছু কিছু ফার্মে পর্যটকদের জন্য রয়েছে প্রাচীন সেচপদ্ধতির প্রদর্শনী। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে পুরোনো দিনের কুয়া থেকে পানি তোলার যন্ত্র ব্ল্যাক স্টোন ওয়াটার পাম্প। এ ছাড়া মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহের পদ্ধতি, ঐতিহ্যবাহী কফি পট, আগরবাতির ধূপদানির মতো জিনিসের দেখা মেলে সেখানে।
হাইলের অনেক গ্রামীণ পর্যটনকেন্দ্রে রয়েছে ছোট ঐতিহাসিক জাদুঘর। সেখানে সংরক্ষিত আছে শতাব্দীপ্রাচীন কৃষি সরঞ্জাম, বাসন-কোসনসহ স্থানীয় মানুষের ব্যবহৃত নানা সামগ্রী। এগুলো সবকিছুই দেশটির অতীত প্রজন্মের সংগ্রামী ও আত্মনির্ভর জীবনধারা তুলে ধরে।
স্বাদ নিয়ে সফরের সমাপ্তি
একটি সফর সম্পূর্ণ হয় স্থানীয় পণ্যের স্বাদ নেওয়ার মধ্য দিয়ে। পর্যটকেরা হাইলের তাজা ফল, খেজুর, কফি, মধু—সবকিছু চেখে দেখতে পারেন।
সূত্র: আরব নিউজ, ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ওয়ার্ল্ড
