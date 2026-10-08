Ajker Patrika
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ভ্রমণ

ট্রেকিংয়ের আগে সতর্ক থাকুন

ফিচার ডেস্ক  
ট্রেকিংয়ের আগে সতর্ক থাকুন

আপনি যদি অ্যাডভেঞ্চার, হাইকিং এবং মেঘ-পাহাড়ের দৃশ্য পছন্দ করেন, তবে অক্টোবর-নভেম্বরে পাহাড়ে ট্রেকিং বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সময়টা ট্রেকিংয়ের জন্য চমৎকার হলেও কিছু বিশেষ ঝুঁকি থেকেই যায়। তাই নিরাপদে ট্রেকিং সম্পন্ন করার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস বিবেচনায় নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ুন।

সতর্কতা

শরতের এই শেষ সময়ে আবহাওয়া দ্রুত বদলায় এবং উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাপমাত্রা কমে। এ সময় নেপাল কিংবা ভারতের বিভিন্ন ট্রাকে হাইপোথার্মিয়া এড়াতে ফ্লিস জ্যাকেট, রেইন জ্যাকেট, টুপি ও গ্লাভস পরে নিতে হবে।

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় দেখে পরিকল্পনা করুন এবং অপ্রত্যাশিত অন্ধকার এড়াতে অবশ্যই হেডল্যাম্প সঙ্গে রাখুন।

যাত্রার আগে রেঞ্জার স্টেশন বা সাম্প্রতিক ট্রিপ রিপোর্ট দেখে নির্ভরযোগ্য পানির উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হোন এবং পর্যাপ্ত পানি ও ওয়াটার ফিল্টার সঙ্গে নিন।

শুকনো পাতা ট্রেইলে জমে থাকা পাথর ও গাছের শিকড় ঢেকে ফেলে। ভেজা পাতা পিচ্ছিল হয়, তাই ভারসাম্য বজায় রাখতে ট্রেকিং পোল ব্যবহার করুন।

এ ছাড়া খাড়া ও দুর্গম পাহাড়ি পথে ওঠার আগে শরীরের পেশিগুলোকে হালকা ব্যায়াম বা ওয়ার্ম-আপের মাধ্যমে প্রস্তুত করে নিন, যাতে টান না ধরে বা ব্যথা না লাগে। অভিজ্ঞ ট্র্যাকার বা স্থানীয় গাইডের নির্দেশ মেনে চলুন। কোনো অবস্থাতেই দলছুট হয়ে একা এগিয়ে যাবেন না বা তাড়াহুড়ো করে দৌড়াবেন না।

সূত্র: উইন্ড উড হাইকিং

বিষয়:

পাহাড়ভ্রমণফিচারটিপস
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