ছুটিতে আবিষ্কার করুন নিজের জেলা

ঈদের ছুটি মানে শুধু আনন্দ আর উৎসব নয়, এটি নিজের শিকড়কে নতুন করে জানারও দারুণ সুযোগ। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলা শহরে রয়েছে ছোট-বড় জাদুঘর, ইতিহাসের স্মৃতি বহনকারী স্থাপনা, আর প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে ভরা অসংখ্য দর্শনীয় স্থান। অনেক জেলায় আছে থিম পার্ক। অথচ আমরা অনেকে দূরে ভ্রমণের পরিকল্পনা করি। কিন্তু নিজের জেলার অজানা সৌন্দর্যগুলো অদেখা থেকে যায়।
প্রায় এক সপ্তাহের ঈদের ছুটি হতে পারে এই অভাব পূরণের উপযুক্ত সময়। বাড়ি ফিরে পরিবার-পরিজন কিংবা বন্ধুদের নিয়ে ঘুরে দেখা যেতে পারে জেলার জাদুঘরগুলো। এসব জাদুঘরে সংরক্ষিত থাকে স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের স্মারক এবং প্রাচীন নিদর্শন; যা আমাদের পরিচয়কে আরও গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করবে বিশেষভাবে।
এর পাশাপাশি প্রতিটি জেলায় আছে নদী, হাওর, বনভূমি, পাহাড় বা ঐতিহাসিক স্থাপনা; যেগুলো প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন। কোথাও শান্ত নদীর তীরে বিকেলের সময় কাটানো, কোথাও সবুজের মাঝে হাঁটা, আবার কোথাও প্রাচীন স্থাপনার সামনে দাঁড়িয়ে অতীতকে অনুভব করা—এই ছোট অভিজ্ঞতাগুলোই হয়ে উঠতে পারে আপনার বড় আনন্দের উৎস।
নিজের জেলার দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখার আরেকটি বড় সুবিধা হলো, এতে সময় ও খরচ কম লাগে। একই সঙ্গে স্থানীয় পর্যটনও উৎসাহ পায়, যা এলাকার অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।
তাই এবারের ঈদে একটু সময় দিন নিজের জেলাকে। হয়তো আপনার জেলায়ই লুকিয়ে আছে এমন কিছু, যা আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে এত দিন। এই ছুটিতে নিজের মাটিকে নতুন করে আবিষ্কার করুন।
ঈদে ঢাকা এবং অন্যান্য বড় শহর থেকে গ্রামের বাড়ি কিংবা নিজেদের শহরে ফেরার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। বাস, ট্রেন, লঞ্চ কিংবা প্লেনে চলেছে মানুষ নাড়ির টানে। ঈদে যেখান থেকেই বাড়ি যান না কেন, কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। শেষ করে যেতে হবে কিছু জরুরি কাজ...৯ ঘণ্টা আগে
ঈদের ছুটিতে বেশির ভাগ মানুষ নাড়ির টানে বাড়ি ফেরেন কিংবা সপরিবার দূরে কোথাও ঘুরতে যান। কিন্তু দীর্ঘ সময় একই ভঙ্গিতে বসে বাস, ট্রেন বা বিমানে ভ্রমণ করা অনেকের জন্য, বিশেষ করে বয়স্ক এবং যাঁরা আর্থ্রাইটিসে ভুগছেন, তাঁদের জন্য বেশ কষ্টদায়ক হতে পারে। অষ্টিওআর্থ্রাইটিসের কারণে জয়েন্টের কার্টিলেজ বা হাড়ের স১ দিন আগে
এখানে সাতজন অদম্য নারীর গল্প বলা হয়েছে, যাঁরা বর্তমানে বিশ্বজুড়ে অ্যাডভেঞ্চারের সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করছেন। এই সাতজন নারী প্রমাণ করেছেন, অ্যাডভেঞ্চার কেবল পতাকা ওড়ানো নয়। বরং এর পেছনে থাকা দর্শন এবং পরিবেশের ওপর ইতিবাচক প্রভাব হলো আসল উদ্দেশ্য। তাঁদের এই যাত্রা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাজার হাজার...২ দিন আগে
সঠিক সাজসজ্জা আগত অতিথিদের মনেও এক উষ্ণ আতিথেয়তার অনুভূতি তৈরি করে। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, অনেক কিছু না কিনে যা আছে, তা দিয়েই বাড়িটি পরিপাটি করে সাজিয়ে তোলা। কারণ, ঈদের সাজসজ্জা শুধু ঘর সুন্দর করার জন্য নয়; এটি আমাদের ভালোবাসা ও যত্নেরই বহিঃপ্রকাশ। স্নিগ্ধ আলো, কুশনের কোমলতা কিংবা ঘরের মিষ্টি...২ দিন আগে