Ajker Patrika
ভ্রমণ

আমাজনের গহিনে রোমাঞ্চকর অভিযানে লুসি

ফিচার ডেস্ক
সূত্র: সিএনএন ট্রাভেলার

পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি মানুষ এখন শহরে বাস করে। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে কম। এমনটাই বিশ্বাস করেন লুসি শেফার্ড। চ্যানেল ফোরের নতুন অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ ‘সিক্রেট আমাজন: ইনটু দ্য ওয়াইল্ড’-এর লুসি আমাদের নিয়ে গেছেন পৃথিবীর শেষ অক্ষত বনাঞ্চলগুলোর একটিতে। তার নাম আমাজন রেইনফরেস্ট।

লুসির এই যাত্রা এক দিনের নয়, মাত্র পনেরো বছর বয়সে স্কটল্যান্ডের এক সারভাইভাল কোর্স থেকে তাঁর অভিযাত্রী জীবনের শুরু। লুসি মাত্র ২৩ বছর বয়সে রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। গায়ানার কানুকু পর্বতমালায় ৫০০ কিলোমিটারের এক দীর্ঘ এবং বিপজ্জনক পথ পাড়ি দিয়ে তিনি গড়েন নতুন ইতিহাস। বর্তমানে লুসি আমাজন রেইনফরেস্ট থেকে শুরু করে মেরু অঞ্চল পর্যন্ত বিশ্বের অত্যন্ত দুর্গম পরিবেশে দীর্ঘ পদযাত্রা বা অভিযান পরিচালনা করেন। সেখানে কাজ করেন আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে।

অজানা আমাজনের টানে

আধুনিক সুযোগ-সুবিধার এই যুগে আমাজনের মতো দুর্গম জায়গায় কেউ নিজেকে সঁপে দিতে কেন চাইবে—এমন প্রশ্নের জবাবে লুসি বলেন, এই প্রজেক্টের পেছনে তাঁর সাত বছরের প্রস্তুতি ছিল। আমাজনের এই অঞ্চল এতটাই দুর্গম যে এর মানচিত্রগুলো ৫০ বছরের পুরোনো এবং অস্পষ্ট। লুসি বলেন, ‘আমরা জানতাম না খাবার পাওয়াসহ আদৌ গন্তব্যে পৌঁছাতে পারব কি না। অনেক সময় আমরা গহিন অরণ্যের এত গভীরে ছিলাম যে সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। এই অনিশ্চয়তাই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।’

প্রকৃতির নিয়ম আর টিকে থাকার লড়াই

অভিযানের শুরুতে নৌকা উল্টে গিয়ে লুসিদের একমাত্র পানি বিশুদ্ধকরণ ফিল্টার হারিয়ে যায়। কিন্তু দমে যাননি লুসি। দিনের পর দিন বিষধর সাপ, হিংস্র বোলতা আর ইলেকট্রিক ইল এড়িয়ে পথ চলতে হয়েছে তাঁদের। লুসি হাসিমুখে স্মৃতিচারণা করেন, ‘খাবারের টান পড়লে আমরা শুঁয়োপোকা পুড়িয়ে খেয়েছি। ক্ষুধার্ত অবস্থায় ওগুলো বেশ সুস্বাদু লাগত!’ আমাজনের গহিনে যখন তাঁরা কোনো নামহীন ঝরনা বা জলাশয় খুঁজে পেতেন, লুসির মনে হতো, তাঁরা যেন আবার শিশু হয়ে গেছেন। ‘হয়তো আমরাই প্রথম মানুষ, যারা এই জলাশয়ে গোসল করছি। এই অনুভূতি জাদুকরি! মনে হতো জীবনের সব জড়বাদী জিনিসের চেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে এই সংযোগই আসল স্বাধীনতা।’

ভয় ও সাহসের মিশেল

লুসির প্রিয় বন্ধু অ্যান্ডার্স এই অভিযানকে ‘পুরোপুরি পাগলামি’ বললেও লুসির পরিবার এখন তাঁর কাজের ওপর ভরসা করতে শিখেছে। তবে লুসির সঙ্গী টিম নিজে এই পেশার মানুষ হওয়ায় তিনি বোঝেন যে লুসি ঝুঁকি নিলেও তা যথেষ্ট হিসাব-নিকাশ করেই নেন। লুসি বলেন, ‘ভয় আমাকে পিছিয়ে দেয় না, বরং আমাকে আরও সতর্ক ও প্রস্তুত করে তোলে।’ আর্কটিক অঞ্চলে পোলার বিয়ারের মুখোমুখি হওয়া কিংবা আমাজনে পিরানহার কামড়—সবকিছুই লুসির কাছে অভিজ্ঞতার একেকটি পাঠ। তাঁর মতে, অভিযাত্রী হওয়া মানে নিজের সক্ষমতাকে চেনা এবং তিল তিল করে অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

ঘরের কোণেও কি অ্যাডভেঞ্চার সম্ভব

লুসি শেফার্ড বিশ্বাস করেন, অভিযান বা এক্সপেডিশন শুধু একটি শব্দ নয়, এটি একটি মানসিকতা। তিনি মনে করেন, নিজের বাড়ির ভেতরে থেকেও কেউ অভিযাত্রী হতে পারেন, যদি তাঁর চিন্তাভাবনা বা সক্ষমতার সীমা অতিক্রম করা যায়। ‘অ্যাডভেঞ্চার নিজেই নিজের পুরস্কার’ আমেলিয়া ইয়ারহার্টের এই কথায় বিশ্বাস করেন লুসি। শুধু রোমাঞ্চ উপভোগ করা নয়, আমাজনের যে অংশটুকু এখনো সংরক্ষিত নয়, সেদিকে বিশ্বের নজর ফেরানোই ছিল তাঁর আমাজন অভিযাত্রার উদ্দেশ্য।

বিষয়:

যোগাযোগছাপা সংস্করণজীবনধারাভ্রমণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তুরস্ক ও সিঙ্গাপুরে ঈদুল ফিতরের তারিখ ঘোষণা, মধ্যপ্রাচ্যে চাঁদ দেখার প্রস্তুতি

অভিনেতা শামস সুমনের জানাজা সম্পন্ন, পরিবার দেশে ফিরলে দাফন

চাঁদ দেখা যায়নি, সৌদি আরবে ঈদ শুক্রবার

সান্তাহারে নীলসাগর এক্সপ্রেসের ৯ বগি লাইনচ্যুত, উত্তরের ৫ জেলার সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

পটিয়ায় ৩ বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত অন্তত ১৫

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা তাকিয়ে হাইকমান্ডের দিকে

বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা তাকিয়ে হাইকমান্ডের দিকে

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

সম্পর্কিত

ছুটিতে ঘুরে আসতে পারেন খাগড়াছড়ি থেকে

ছুটিতে ঘুরে আসতে পারেন খাগড়াছড়ি থেকে

আমাজনের গহিনে রোমাঞ্চকর অভিযানে লুসি

আমাজনের গহিনে রোমাঞ্চকর অভিযানে লুসি

ছুটিতে আবিষ্কার করুন নিজের জেলা

ছুটিতে আবিষ্কার করুন নিজের জেলা

ঈদে বাড়ি যাওয়ার আগে যে কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে

ঈদে বাড়ি যাওয়ার আগে যে কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে