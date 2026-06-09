সহজ ডেজার্ট মিল্ক পুডিং

বাড়িতে অতিথি এলে দ্রুত কী ডেজার্ট তৈরি করা যায়, সেটাই ভাবছেন? তৈরি করতে পারেন মিল্ক পুডিং। রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
ফুল ফ্যাট দুধ ৫০০ মিলি, কর্নস্টার্চ ৪ টেবিল চামচ, চিনি ৬০ গ্রাম, ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা–চামচ, শুকনো গোলাপের পাপড়ি (ঐচ্ছিক) ১ টেবিল চামচ।
একটি সসপ্যানে, দুধ, চিনি এবং কর্নস্টার্চ যোগ করে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। নিরন্তর নাড়তে থাকুন, যতক্ষণ না মিশ্রণটি ঘন হয়। চুলার আঁচ বন্ধ করে ভ্যানিলা নির্যাস যোগ করুন। এরপর মিশ্রণটি নাড়তে নাড়তে ঘন করুন। এটি কয়েকটি ছোট বাটি বা গ্লাসে ঢেলে প্রায় ১০ মিনিট ঠান্ডা হতে দিন। তারপর গোলাপের পাপড়ি ছিটিয়ে ওপরে ছিটিয়ে কমপক্ষে ৩ ঘণ্টা ফ্রিজে রাখুন, যাতে এটি সেট হয়। এরপর পরিবেশন করুন।
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