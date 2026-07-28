Ajker Patrika
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স্ট্রাইপড টপস স্টাইলিং করার ৭ উপায়

ফিচার ডেস্ক
স্ট্রাইপড টপস স্টাইলিং করার ৭ উপায়
টপ বা টি-শার্টের ওপর একটি ঢিলেঢালা বোতাম খোলা, লম্বা হাতার স্টাইপড শার্ট পরতে পারেন। ছবি: পেক্সেলস

যাঁরা পশ্চিমা ঘরানার পোশাক পরে অভ্যস্ত, তাঁদের ওয়ার্ডরোবে একটি হলেও স্ট্রাইপড টপস বা শার্ট থাকে। এটি জিনস, ফরমাল প্যান্ট বা স্কার্ট—সব ধরনের পোশাকের সঙ্গে সহজে মানিয়ে যায়। তবে কখন, কোথায়, কীভাবে স্টাইলিং করবেন, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। জেনে নিন বর্ষাকালে আরাম, আবহাওয়া ও নান্দনিকতার কথা বিবেচনায় রেখে স্ট্রাইপড টপ কীভাবে স্টাইলিং করবেন।

ক্ল্যাসিক ডেনিম প্যান্টের সঙ্গে

ডেনিম প্যান্ট খুব সহজে একটি স্মার্ট এবং পরিপাটি লুক এনে দেয়। একটি স্ট্রেইটকাট ক্ল্যাসিক ডেনিম প্যান্টের সঙ্গে স্ট্রাইপড টপস, শার্ট বা টি-শার্ট আপনাকে দিতে পারে সহজ স্মার্ট লুক। টুকিটাকি কাজ সারতে বাইরে যাওয়ার সময় বা ক্যাফেতে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আরামদায়ক সাদা স্নিকার্স দিয়ে লুকটি সম্পূর্ণ করতে পারেন।

ওয়াইড-লেগ প্যান্টের সঙ্গে ক্যাজুয়াল লুক

আপনার স্ট্রাইপড শার্টের সঙ্গে হাই-ওয়েস্টেড, ঢিলেঢালা কালো বা হালকা রঙের সুতির ওয়াইড-লেগ ট্রাউজার্স পরা যায়। স্ট্রাইপড শার্টটি ট্রাউজারের ভেতরে অর্ধেক গুঁজে পরতে পারেন। এতে কোমরের গড়ন সুন্দরভাবে ফুটে উঠবে এবং সাজসজ্জায় একটি স্বাচ্ছন্দ্যময় ভাব বজায় থাকবে। সঙ্গে পরতে পারেন ফ্ল্যাট স্লাইডার বা ব্লক হিল।

মনোক্রোম্যাটিক বা কো-অর্ড প্যাটার্ন

আপনার স্ট্রাইপড টপস কিংবা টি-শার্টে কিছুটা ভিন্নতা আনতে চাইলে এর সঙ্গে বটমেও স্ট্রাইপড পোশাক পরুন। একই ধরনের স্ট্রাইপযুক্ত টপ ও ওয়াইড-লেগ প্যান্ট বা ট্রাউজার্স মিলিয়ে পরতে পারেন; যা একটি কো-অর্ড সেট এর আবহ তৈরি করবে। সরু ও লম্বালম্বি স্ট্রাইপ বা পিনস্ট্রাইপ বেছে নিন, যা দেখতে অনেকটা লম্বা দেখাবে। প্যাটার্নের ভারসাম্য বজায় রাখতে এক রঙের হ্যান্ডব্যাগ ব্যবহার করতে পারেন। সঙ্গে পরা যেতে পারে মিনিমালিস্ট বা সাধারণ নকশার স্ট্র্যাপি স্যান্ডেল।

স্ট্রাইপড শার্টটি ট্রাউজারের ভেতরে অর্ধেক গুঁজে পরা যায়। ছবি: পেক্সেলস
স্ট্রাইপড শার্টটি ট্রাউজারের ভেতরে অর্ধেক গুঁজে পরা যায়। ছবি: পেক্সেলস

এথনিক বা দেশীয় ফিউশন লুক

লাল-সাদা বা নীল-সাদা স্ট্রাইপযুক্ত ক্ল্যাসিক শার্টের বা টপের সঙ্গে এক রঙের লম্বা ও ঘেরওয়ালা ম্যাক্সি স্কার্ট অথবা হালকা লিনেন কাপড়ের স্কার্ট পরতে পারেন। স্টাইলিংয়ের জন্য হাতা গুটিয়ে নেওয়া যায়। হাতে ও কানে হালকা বা ছোট আকারের গয়না পরতে পারেন; সঙ্গে এমব্রয়ডারি করা জুতা।

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স্টাইলিশ অফিস পোশাক

একটি ওভারসাইজড স্ট্র‍াইপড সুতির টপ বা শার্ট উঁচু হাই ওয়েস্ট কালো বা নেভি ব্লু রঙের টেইলরড ট্রাউজারের ভেতরে গুঁজে পরতে পারেন। আপনার কর্মক্ষেত্রে একটি স্মার্ট ও পেশাদার লুকের জন্য এর সঙ্গে পরা যেতে পারে লোফার জুতা বা ব্লক হিল। অথবা মম জিনসের সঙ্গে পরে নেওয়া যায়। এর সঙ্গে পরতে পারেন সাদা স্নিকার্স; যা পুরো লুকটি প্রফেশনাল করে তুলবে।

একটি স্ট্রেইটকাট ক্ল্যাসিক ডেনিম প্যান্টের সঙ্গে স্ট্রাইপড টপস, শার্ট বা টি শার্টটি আপনাকে দিতে পারে সহজ স্মার্ট লুক। ছবি: পেক্সেলস
একটি স্ট্রেইটকাট ক্ল্যাসিক ডেনিম প্যান্টের সঙ্গে স্ট্রাইপড টপস, শার্ট বা টি শার্টটি আপনাকে দিতে পারে সহজ স্মার্ট লুক। ছবি: পেক্সেলস

লেয়ারড ওভার শার্ট লুক

আপনার টপ বা টি-শার্টের ওপর একটি ঢিলেঢালা বোতাম খোলা, লম্বা হাতার স্টাইপড শার্ট পরতে পারেন। আর্দ্র আবহাওয়ায় আরামদায়ক লেয়ারের জন্য বেছে নিতে পারেন সুতির চিনোস বা স্ট্রেইট-লেগ প্যান্ট।

মিনিমালিস্ট স্কার্ট-টপ লুক

সাদা-কালো বা নেভি-ধূসর ডোরাকাটা টপের সঙ্গে মানানসই গাঢ় রঙের একরঙা স্কার্ট পরতে পারেন। সঙ্গে পরা যায় ফ্ল্যাট স্যান্ডেল। সাজসজ্জায় অ্যাকসেসরিজ রাখুন মিনিমাল বা হালকা, যা আপনাকে আরাধ্য লুক দেবে।

সূত্র: ভোগ, লা ফেমি ওন্ডারার এবং অন্যান্য

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