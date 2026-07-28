Ajker Patrika
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রূপবটিকা

পুরুষের সৌন্দর্যচর্চা জরুরি: এতে বাড়বে আত্মবিশ্বাস

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
পুরুষের সৌন্দর্যচর্চা জরুরি: এতে বাড়বে আত্মবিশ্বাস
আধুনিক ও ব্যস্ত জীবনে সুস্থ, সতেজ এবং আত্মবিশ্বাসী থাকতে পুরুষদের জন্য আত্মযত্ন বা সেলফ কেয়ার এখন অন্যতম জরুরি বিষয়। প্রতীকী ছবি এআই দিয়ে তৈরি।

একসময় ধারণা করা হতো, সৌন্দর্যচর্চা বা নিজের যত্ন নেওয়া শুধু নারীদের কাজ। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের মানসিকতা ও জীবনযাত্রায় বড় পরিবর্তন এসেছে। আধুনিক ও ব্যস্ত জীবনে সুস্থ, সতেজ এবং আত্মবিশ্বাসী থাকতে পুরুষদের জন্য আত্মযত্ন বা সেলফ কেয়ার এখন অন্যতম জরুরি বিষয়। খুব বড় কিছু নয়, দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট কিছু অভ্যাসেই একজন পুরুষ নিজের সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারেন। নিজের যত্ন নেওয়া মানে আত্মতুষ্টি নয়, এটি সুস্থ ও দীর্ঘ জীবনের পূর্বশর্ত। ছোট ছোট এই পরিবর্তন প্রতিদিনের জীবনে চর্চা করলে যে কেউ পেতে পারেন পরিচ্ছন্ন ও সতেজ অনুভূতির জীবন।

ত্বকের সঠিক যত্ন ও সুরক্ষায় সহজ নিয়ম

  • সারা দিনের ধুলোবালি ও তেল পরিষ্কার করতে সকাল-সন্ধ্যায় পানি এবং একটি হালকা ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। শরীরে মাখার শক্ত সাবান মুখে ব্যবহার করলে ত্বক শুষ্ক ও খসখসে হয়ে পড়ে।
  • রোদ, আর্দ্রতা কিংবা এসি ত্বকের ক্ষতি করে। তাই ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি থেকে বাঁচতে এবং অকালবার্ধক্য বা বলিরেখা রোধ করতে প্রতিদিন অন্তত ৩০ বা তার বেশি এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। গোসলের পর ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করা ভালো।
  • ত্বকের মৃত কোষ দূর করে উজ্জ্বলতা বাড়াতে সপ্তাহে অন্তত এক দিন এক্সফোলিয়েট করে নিন। তবে প্লাস্টিকের ক্ষতিকর মাইক্রোবিডস এড়িয়ে মাটির তৈরি ক্লে মাস্ক ব্যবহার করা নিরাপদ।
ত্বকের মৃত কোষ দূর করে উজ্জ্বলতা বাড়াতে সপ্তাহে অন্তত এক দিন এক্সফোলিয়েট করে নিন। ছবি: পেক্সেলস
ত্বকের মৃত কোষ দূর করে উজ্জ্বলতা বাড়াতে সপ্তাহে অন্তত এক দিন এক্সফোলিয়েট করে নিন। ছবি: পেক্সেলস

চুল, দাড়ি কামানোর পরিচ্ছন্নতা

  • চুল পাতলা হয়ে এলে তা বড় চুল দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা না করে ছোট করে ছাঁটা বা শেভ করে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ। নিয়মিত চুল আঁচড়ালে মাথায় রক্তসঞ্চালন বাড়ে এবং প্রাকৃতিক তেল পুরো চুলে ছড়িয়ে পড়ে। অন্তত তিন দিন পরপর ভালো শ্যাম্পু ব্যবহার করা উচিত।
  • শেভ করার সময় তাড়াহুড়ো না করে শেভিং ক্রিম বা জেল দিয়ে ৩ মিনিট অপেক্ষা করুন। এতে চুল নরম হবে। জ্বালাপোড়া ও ইনগ্রোন হেয়ার এড়াতে চুল যেদিকে বাড়ে, সেদিকেই শেভ করা এবং শেভ শেষে ত্বক শান্ত রাখতে আফটার শেভ ব্যবহার করা উচিত।
  • দাড়ি নরম ও পরিপাটি রাখতে বিয়ার্ড অয়েল ব্যবহার করুন। এ ছাড়া কান ও নাকের অতিরিক্ত চুল প্লাক না করে ইলেকট্রিক ট্রিমার দিয়ে ছেঁটে ফেলুন।

হাত, পা ও মুখের যত্ন

  • নোংরা নখ ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে। নিয়মিত নখ ছোট করে কেটে ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে।
  • সারা দিন পায়ে জমে থাকা ঘাম থেকে অ্যাথলিটস ফুট হতে পারে। তাই প্রতিদিন সাবান-পানি দিয়ে পা ধুয়ে আঙুলের ফাঁক ভালোমতো শুকাতে হবে। পায়ের মৃত চামড়া তুলতে পিউমিস স্টোন বা ঝামা পাথর ব্যবহার করুন। এ ছাড়া পায়ের নখ সোজা করে কাটতে হবে।
  • সকালে ও রাতে দাঁত ব্রাশ ও ফ্লস করার পাশাপাশি জিব পরিষ্কার রাখা দরকার। নিজের শ্বাসে দুর্গন্ধ আছে কি না, তা বুঝতে হাতের তালুতে থুতু বা জিব দিয়ে চেটে শুকানোর পর গন্ধ শুঁকে পরীক্ষা করা যায়। এ ছাড়া মাড়ির রোগ থেকে বাঁচতে নিয়মিত ডেন্টিস্টের পরামর্শ নিন।
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শারীরিক সুস্থতা

  • পারফিউম, অ্যান্টিপারস্পির‍্যান্ট বা ডিওডোরেন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে মার্জিত হওয়া ভালো। তীব্র সুবাসযুক্ত অনেক পণ্যের মিশ্রণ ত্বক ও পরিবেশের জন্য অস্বস্তিকর।
  • রাতে ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুমানো, পর্যাপ্ত পানি পান করা এবং নিয়মিত শরীরচর্চা করা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ভিত্তি মজবুত করে।
  • অতিরিক্ত ডুম স্ক্রোলিং বা সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার কমিয়ে প্রকৃতির কাছে সময় কাটানো, দীর্ঘ শ্বাস নেওয়ার ব্যায়াম করা কিংবা প্রয়োজন হলে এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ কারও সাহায্য নেওয়া পুরুষদের মানসিক শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

সূত্র: ওয়েব মেড, মেডিকেল নিউজ টুডে

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