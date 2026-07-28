পুরুষের সৌন্দর্যচর্চা জরুরি: এতে বাড়বে আত্মবিশ্বাস

একসময় ধারণা করা হতো, সৌন্দর্যচর্চা বা নিজের যত্ন নেওয়া শুধু নারীদের কাজ। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের মানসিকতা ও জীবনযাত্রায় বড় পরিবর্তন এসেছে। আধুনিক ও ব্যস্ত জীবনে সুস্থ, সতেজ এবং আত্মবিশ্বাসী থাকতে পুরুষদের জন্য আত্মযত্ন বা সেলফ কেয়ার এখন অন্যতম জরুরি বিষয়। খুব বড় কিছু নয়, দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট কিছু অভ্যাসেই একজন পুরুষ নিজের সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারেন। নিজের যত্ন নেওয়া মানে আত্মতুষ্টি নয়, এটি সুস্থ ও দীর্ঘ জীবনের পূর্বশর্ত। ছোট ছোট এই পরিবর্তন প্রতিদিনের জীবনে চর্চা করলে যে কেউ পেতে পারেন পরিচ্ছন্ন ও সতেজ অনুভূতির জীবন।
সূত্র: ওয়েব মেড, মেডিকেল নিউজ টুডে
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