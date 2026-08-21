রেঁধে ফেলুন কুকু সাবজি

অমলেট বলতেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে ডিম, পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচের পরিচিত আয়োজন। কিন্তু পারস্যের রান্নাঘরে ডিমের এই পরিচিত পদ পেয়েছে একেবারে ভিন্ন রূপ। কুকু সাবজি হলো তাজা হার্বস, মসলা ও ডিম দিয়ে তৈরি একধরনের বেকড পার্সিয়ান অমলেট। সকালের নাশতা, ব্রাঞ্চ বা হালকা খাবার হিসেবে বাংলাদেশি রান্নাঘরে এটি হতে পারে ভিন্নধর্মী এক আয়োজন।
অলিভ অয়েল ৫ টেবিল চামচ, পার্সলে পাতা ২ কাপ, ধনেপাতা ২ কাপ, কুচি করা ডিল ১ কাপ, পেঁয়াজপাতা ৬টি, বেকিং পাউডার দেড় চা-চামচ, লবণ ১ চা-চামচ, এলাচিগুঁড়া পরিমাণমতো, দারুচিনি, জিরাগুঁড়া, গোলমরিচ পরিমাণমতো, ডিম ৬টি, আখরোটকুচি আধা কাপ এবং শুকনা ক্র্যানবেরি পরিমাণমতো।
প্রথমে ওভেন ১৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে গরম করে নিন। একটি বেকিং প্যানে অল্প পরিমাণ অলিভ অয়েল মাখিয়ে বেকিং পেপার বিছিয়ে নিন। এরপর ধনেপাতা, পার্সলে, ডিল ও পেঁয়াজপাতা কুচি করে নিন। চাইলে ব্লেন্ডারেও হালকা করে নিতে পারেন। একটি বাটিতে ডিম ফেটিয়ে এর সঙ্গে বেকিং পাউডার, লবণ, এলাচি, দারুচিনি, জিরা ও গোলমরিচ মিশিয়ে নিন। এবার কুচি করা হার্বস, আখরোট ও শুকনা ক্র্যানবেরি দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি বেকিং প্যানে ঢেলে ২০ থেকে ২৫ মিনিট বেক করুন। মাঝখানটা শক্ত হয়ে এলে বুঝতে হবে কুকু সাবজি তৈরি। ওভেন থেকে বের করে ১০ মিনিট ঠান্ডা হতে দিন। এরপর টুকরো করে কেটে পরিবেশন করুন।
কুকু সাবজি টক দইয়ের সঙ্গে পরিবেশন করা যায়। চাইলে শসা, টমেটো, জলপাই ও আচারের সঙ্গেও খেতে পারেন। এটি রুটি, পরোটা বা পাউরুটির সঙ্গে খেতে ভালো লাগবে।
কুকু সাবজি ঠান্ডা হলে বায়ুরোধী পাত্রে রেখে ফ্রিজে ৩ থেকে ৪ দিন সংরক্ষণ করা যায়।
সূত্র: দ্য মেডিটেরিয়ান ডিশ
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