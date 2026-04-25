কই মাছ দিয়ে থানকুনিপাতার শুক্তো

বাড়িতে কই মাছ থাকলে এবার একটু ভিন্নভাবে রান্না করে দেখতে পারেন। আপনাদের জন্য কই মাছ দিয়ে থানকুনি পাতার শুক্তোর রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
কই মাছ চারটি, থানকুনি পাতা দুই আঁটি, করলা দুই থেকে চারটি, পেঁয়াজকুচি দুই টেবিল চামচ, শুকনো মরিচ দুটি, মেথি ও কালিজিরা আধা চা-চামচ করে, হলুদ ও ধনেগুঁড়া সামান্য, আদা ও রসুনবাটা আধা চা-চামচ, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, সরিষার তেল দুই টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ চার-পাঁচটি, লবণ স্বাদমতো।
প্রণালি
কই মাছ কেটে ধুয়ে হলুদ, লবণ, লেবুর রস মাখিয়ে হালকা করে ভেজে নিন। কড়াইয়ে সরিষার তেল গরম হলে শুকনো মরিচ, মেথি, কালিজিরার ফোড়ন দিন। পরে অল্প পানি, পেঁয়াজ, আদা ও রসুনবাটা, হলুদ, ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। পরে করলা আর থানকুনি পাতা দিয়ে কষিয়ে পরিমাণমতো ঝোলের পানি দিন। ফুটে উঠলে ভাজা মাছ, কাঁচা মরিচ, জিরাগুঁড়া দিয়ে ঢাকনাসহ এক-দুই মিনিট রান্না করে নামিয়ে পরিবেশন করুন।
