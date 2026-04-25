আজকের রাশিফল: ভাগ্য আজ কানামাছি খেলছে, সিনেমা দেখে কাঁদলে ভাবমূর্তি সংকটে পড়বে

মেষ
আজ আপনার মনটা ঠিক কাচের মতো ভঙ্গুর। সকালে হয়তো এক কাপ চা না পেয়ে আপনার মনে হবে পৃথিবীটা বড়ই নিষ্ঠুর। বসের সামান্য ফিডব্যাককেও আপনার মনে হতে পারে শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডি। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার উদ্ভাবনী শক্তি বাড়বে, তবে সেটা যদি বসের ভুল ধরার কাজে লাগে, তবে বিপদ! বন্ধুদের সঙ্গে বিকেলের আড্ডায় অযথা তর্কে জড়াবেন না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখার প্র্যাকটিস করুন। মনে রাখবেন, রাগলে আপনাকে দেখতে মোটেই নায়কের মতো লাগে না। পকেটে একটা ছোট রুমাল রাখুন, চোখের জল বা ঘাম মুছতে কাজে লাগবে।
বৃষ
আপনার রাশির অধিপতি আজ আপনাকে বলছে যে, কর্মক্ষেত্রের সব ফাইল নিজে থেকে পূরণ হয়ে যাবে—যা সম্পূর্ণ মিথ্যে! আপনার মধ্যে আজ অলসতা এমনভাবে জেঁকে বসবে যে রিমোটটা হাতে নিতেও আপনার মোকদ্দমা লড়তে ইচ্ছে করবে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মন্দ নয়। হঠাৎ কোথাও থেকে পুরোনো পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারেন। তবে কেনাকাটার সময় পকেট সাবধানে রাখবেন, আবেগে পড়ে আস্ত আইফোন কিনে ফেলবেন না। বাড়ির লোক আজ আপনাকে ‘কুঁড়ের বাদশা’ উপাধি দিতে পারে। হাসি মুখে গ্রহণ করুন, তর্কে গেলে খাট থেকে নামতে হবে!
মিথুন
আজ আপনার জ্ঞান এবং ক্ষুধা—দুটোই পাল্লা দিয়ে বাড়বে। একদিকে আপনি মহাবিশ্বের রহস্য নিয়ে ভাববেন, অন্যদিকে ভাববেন কাচ্চি বিরিয়ানিতে আলুটা আজ ঠিকমতো সেদ্ধ হবে তো? পড়াশোনা বা গবেষণার কাজে আজ নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আজ একটু কম সময় কাটানোই ভালো, নতুবা কারও সঙ্গে কিবোর্ড যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। বাইরের ফুচকা বা চটপটি আজ আপনার চরম শত্রু। মনে রাখবেন, পেট খারাপ হলে কোনো ফিলোসফিই কাজে আসবে না।
কর্কট
নক্ষত্ররা বলছে আজ আপনার প্রেমের যোগ প্রবল। তবে সেই প্রেম মানুষ হতে পারে, আবার কোনো নতুন গ্যাজেটও হতে পারে। অবিবাহিতদের জন্য কোনো অচেনা আত্মীয় বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে হানা দিতে পারে। ব্যবসায়ীরা আজ নতুন বিনিয়োগের কথা ভাবতে পারেন, তবে পার্টনারের কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। পরিবারের বড়দের সঙ্গে সময় কাটান, আশীর্বাদ এবং পকেটমানি—দুটোই মিলতে পারে। কেউ ধার চাইলে আজ সরাসরি ‘ফোন বন্ধ’ পলিসি গ্রহণ করুন। আজ টাকা দেওয়া মানে সেটাকে বিসর্জন দেওয়া।
সিংহ
আজ আপনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সিনেমার মতো মনে হবে। কফি শপে ওয়েটার দেরি করলে আপনার মনে হবে এটা আপনার বিরুদ্ধে কোনো আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। কর্মক্ষেত্রে আপনার দাপট বজায় থাকবে, তবে সেটা যেন জুলুম না হয়ে দাঁড়ায়। বিকেলের দিকে স্ত্রীর বা সঙ্গীর সঙ্গে সামান্য কারণে মন কষাকষি হতে পারে। শান্তি বজায় রাখতে চাইলে ‘তুমি ঠিক, আমি ভুল’—এই মন্ত্রটি ১০৮ বার জপ করুন। সিরিয়াল বা সিনেমা দেখে আজ কাঁদবেন না, এতে আপনার রাজকীয় ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে।
কন্যা
আপনার কথার জাদুতে আজ পাথরও গলতে পারে, কিন্তু মুশকিল হলো আপনি আজ থামতেই চাইবেন না। লোকে আপনার কথা শুনতে শুনতে সম্মোহন বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে। অফিসে প্রেজেন্টেশন থাকলে আজ আপনিই হিরো। তবে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় ‘মাইক’ ছাড়াই বক্তৃতা শুরু করবেন না। সামাজিক সম্মানে জোয়ার আসবে। পরিকল্পনা মাফিক সব হবে না দেখে মেজাজ বিগড়াতে পারে। মনে রাখবেন, জীবনটা আপনার ডায়েরি নয় যে সব সাজানো থাকবে।
তুলা
আজ আপনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবেন। ‘চা খাব নাকি কফি?’ এই চিন্তা করতে করতেই আপনার দিন কেটে যেতে পারে। তবে বন্ধুদের সহযোগিতায় আজ বড় কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার পাবেন। ঘরের কোন্দল আজ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। লটারির টিকিট কাটার কথা ভাবলে বিরত থাকুন, কারণ ভাগ্য আজ আপনার সঙ্গে জোকস করার মুডে আছে। রাস্তা পার হওয়ার সময় ফোনের দিকে না তাকিয়ে ডানে-বামে তাকান। জীবনটা কোনো ভিডিও গেম নয়।
বৃশ্চিক
আজ আপনার চোখের চাহনিতে এমন কিছু থাকবে যে লোকে আপনাকে গোয়েন্দা বা জাদুকর ভাবতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি বসন্তের মতো। প্রিয় মানুষের সঙ্গে আজ ক্যান্ডেল লাইট ডিনার (বা অন্তত মোমবাতি জ্বালিয়ে লোডশেডিং উপভোগ) হতে পারে। ব্যবসায় আজ অভাবনীয় সাফল্যের যোগ। তবে কোনো গোপন কথা আজ কাউকে বলবেন না, কারণ দেয়ালেরও কান আছে আর বন্ধুদের আছে স্ক্রিনশট নেওয়ার অভ্যাস! অচেনা নাম্বার থেকে আসা ফোন কল আজ আপনার বিরক্তির কারণ হতে পারে। লোন বা ক্রেডিট কার্ডের অফার এড়িয়ে চলুন।
ধনু
আজ আপনার মন উড়ু উড়ু করবে। অফিসের ডেস্কে বসে মনে হবে আপনি যদি হিমালয়ের চূড়ায় থাকতেন! তবে সমস্যা হলো, পাহাড়ের স্বপ্ন দেখলেও পকেটে আজ কেবল সমতলের ধুলোবালি থাকার সম্ভাবনা। অতিরিক্ত খরচের প্রবণতা আজ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রূপচর্চার পেছনে আজ মোটা টাকা খরচ হতে পারে, যদিও দিন শেষে আয়না আপনাকে আগের মতোই দেখাবে। জমি বা সম্পত্তি নিয়ে কোনো কাগজে সই করার আগে অন্তত তিনবার পড়ুন। চশমা না থাকলে সঙ্গে নিয়ে বেরোন।
মকর
আজ আপনি খুব নস্টালজিক হয়ে পড়বেন। পুরোনো অ্যালবাম দেখে বা পুরোনো গান শুনে চোখের কোণ ভিজে উঠতে পারে। কাজের চাপে আজ কিছুটা দিশেহারা বোধ করতে পারেন। অফিসে কাজের পাহাড় জমতে পারে, তবে সহকর্মীরা আজ আপনাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে (হয়তো আপনার করুণ মুখ দেখে)। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কিছুটা কোয়ালিটি টাইম কাটান। বেশি চা বা কফি খাবেন না, নতুবা রাতে ঘুম হবে না আর মশা কামড়ালে মারার শক্তিও পাবেন না।
কুম্ভ
আজ মনে হবে আপনি সব বোঝেন আর বাকি পৃথিবী কিছুই জানে না। এই অতি-আত্মবিশ্বাস আজ আপনাকে ডোবাতে পারে। বসের সঙ্গে তর্কে যাবেন না, কারণ তার হাতে প্রমোশন আর আপনার হাতে কেবল কিবোর্ড। কারিগরি বিদ্যায় আজ আপনি চমক দেখাতে পারেন। গ্যাজেট বা কম্পিউটার সারাই করার জন্য দিনটি ভালো। আয় বাড়ার যোগ আছে, তবে ব্যয়ের খাতগুলো আগে থেকে ঠিক করে রাখুন। ঝাল খাবার আজ আপনার লিভারের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। সাবধান!
মীন
আজ আপনি জেগে জেগে এমন সব স্বপ্ন দেখবেন যা কোনো সায়েন্স ফিকশন সিনেমাকেও হার মানাবে। শপিং করতে গিয়ে আজ আপনি অপ্রয়োজনীয় জিনিস (যেমন মাছ ধরার ছিপ অথচ আপনি মাছ ধরেন না) কিনে ফেলতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কোনো সৃজনশীল কাজের জন্য প্রশংসা পাবেন। বিকেলের দিকে কোনো হারানো বন্ধুর ফোন আপনার মন ভালো করে দেবে। শেয়ার বাজার বা ফাটকা কারবার থেকে আজ দূরে থাকাই শ্রেয়। ভাগ্য আজ আপনার সঙ্গে কানামাছি খেলছে।
বাড়িতে কই মাছ থাকলে এবার একটু ভিন্নভাবে রান্না করে দেখতে পারেন। আপনাদের জন্য কই মাছ দিয়ে থানকুনিপাতার শুক্তোর রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।২ ঘণ্টা আগে
আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যখন মনে হয় সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চলে যায়। এমন অনেক কথা থাকে, যেগুলো জমতে জমতে ভেতরেই কথার পাহাড় হয়ে যায়। অনেক সময় মনে হয় জোরে একটা চিৎকার দিই। এমন হয়ে থাকলে আজ চিৎকার দিয়েই ফেলুন। কারণ, আজ চিৎকার দিবস। কর্মক্ষেত্রের চাপ, ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েন কিংবা১৫ ঘণ্টা আগে
হৃদ্যন্ত্র ভালো না থাকলে কি আর ভালোভাবে বাঁচা সম্ভব? সপ্তাহে একবার বেশি করে বাজার তো করতেই হয়। আর আগে বসতে হয় বাজারের ফর্দ তৈরি করতে। কর্তা, গিন্নি আর গৃহকর্মী একসঙ্গে বসে তৈরি করা বাজারের ফর্দে হৃদ্যন্ত্রের উপযোগী জিনিসপত্র আছে কি না, সে বিষয়ে ভেবেছেন? হৃৎপিণ্ডের সুস্থতার জন্য স্বাস্থ্যকর...১৬ ঘণ্টা আগে
দুই চাকা, চারটি দেশ আর একটি রেকর্ড। দম্পতিরা আজকাল অনেকে মোটরবাইক ভ্রমণ করেন। রেকর্ড করার নেশাও আছে অনেকের। তাঁদের মতোই এক দম্পতি মীর ও আমাল। জেদ্দাপ্রবাসী দম্পতি মীর শাকিল উর রহমান এবং আমাল আহমেদের কাছে মোটরবাইকে ভ্রমণ আত্ম-আবিষ্কার এবং ভালোবাসার এক অনন্য ভাষা। সম্প্রতি এই দম্পতি তাঁদের মোটরসাই...২০ ঘণ্টা আগে