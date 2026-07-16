ঝিঙে দিয়ে চিংড়ি মাছের ঝোল

রাতে মাত্র একটি তরকারিই রান্না করা কথা ভাবছেন? যা দিয়ে অনায়াসে এক প্লেট ভাত খেয়ে নেওয়া যাবে! আপনাদের জন্য এমনই একটি রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
ছোট চিংড়ি মাছ ২০০ গ্রাম, ঝিঙে ৫০০ গ্রাম, পটোল ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা এক চা-চামচ, হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো এক চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি ৫-৬টা, লবণ স্বাদমতো, চিনি আধা চা-চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ।
ঝিঙে আর পটোলের খোসা ফেলে গোল করে কেটে ধুয়ে নিন। চিংড়ি মাছ কেটে ধুয়ে নিন লবণ দিয়ে। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে সামান্য ভেজে অল্প পানি দিন। পরে আদা-রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লবণ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এবার চিংড়ি মাছ দিয়ে কষিয়ে নিন। তারপর পটোল-ঝিঙে দিয়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন। এই সবজিতে কোনো পানি দিতে হয় না। সবজি থেকে যে পানি বের হবে, তা দিয়েই ঝোলের পানি হয়ে যায়। শেষে কাঁচা মরিচ ফালি, জিরাগুঁড়া, চিনি দিয়ে আরও দুই এক মিনিট রান্না করুন। সবশেষে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল ঝিঙে-পটোল দিয়ে চিংড়ি মাছের ঝোল।
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