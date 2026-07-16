Ajker Patrika
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ভ্রমণ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণের ৯ নিয়ম

ফিচার ডেস্ক
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণের ৯ নিয়ম
ছবি-পেক্সেলস

ভ্রমণের কথা মাথায় এলে আমরা অনেকেই এমনভাবে পরিকল্পনা করি, যাতে পকেটও বাঁচবে, মনও ভরবে। এ ক্ষেত্রে ভ্রমণের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো বেছে নিতে পারেন। সে দেশগুলোতে ভ্রমণের রোমাঞ্চ পাবেন অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে একেবারে আলাদা। তবে এই ভ্রমণ নিখুঁত ও নিরাপদ করতে ৯টি বিষয়ে খেয়াল রাখা জরুরি।

  • স্ট্রিট ফুডের স্বাদ: স্থানীয়দের সহায়তায় স্ট্রিট ফুড চেখে দেখুন। তবে পেটের সুরক্ষায় প্রথম দিকে পরিমিত খাবেন।
  • আবহাওয়ার খোঁজ নিন: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর আবহাওয়া সব সময় একরকম থাকে না। কখনো অতিরিক্ত গরম আবার কখনো হুট করে বৃষ্টি নামতে পারে। তাই এসব দেশ ভ্রমণের আগে আবহাওয়ার তথ্য জেনে নিন এবং সে অনুযায়ী পোশাক ও জিনিসপত্র ব্যাগে নিন।
  • স্থানীয় ভাষা ও মানুষ: সাধারণ কিছু স্থানীয় শব্দ শিখে নিন। গাইডবুকের চেয়ে স্থানীয় মানুষজন থাকা-খাওয়ার সস্তা ও ভালো সন্ধান দিতে পারবে।
  • বাজেট ও গণপরিবহন: ভ্রমণ শুরুর আগেই একটি বাজেট ঠিক করে নিন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ব্যাক প্যাকিংয়ের জন্য দারুণ জায়গা। যাওয়ার আগে সেখানকার মুদ্রা এবং যাতায়াতব্যবস্থা কেমন, তা জেনে বাজেট তৈরি করলে খরচ অনেক নিয়ন্ত্রণে থাকবে।
  • পরিচ্ছন্নতা ও আচরণ: রোগবালাই এড়াতে সঙ্গে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও টিস্যু রাখুন। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সব সময় শান্ত ও নম্র আচরণ বজায় রাখুন।

সব পরিকল্পনা নয়: সবকিছু আগে থেকে ছকে ফেলবেন না। তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলুন। এতে অর্থ ও সময় দুই-ই বাঁচবে।

সূত্র: ট্রাভেল এশিয়া

বিষয়:

ছাপা সংস্করণজীবনধারাভ্রমণ
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