পাতে থাক ভিন্ন স্বাদের দুই পদ

পয়লা বৈশাখের দিন ইলিশ ভাজা এবং নানান স্বাদের ভর্তা সবার খাবার টেবিলে শোভা পায়। এবার না হয় ভিন্ন স্বাদের দুই পদ রাখলেন পাতে। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন আলিফ’স ডেলিকেট ডিশেজের শেফ আলিফ রিফাত।
জলপাই আচারে মুরগি
উপকরণ
ব্রয়লার মুরগি ১ কেজি, পেঁয়াজকুচি ১টা, আদাবাটা ১ কাপ, রসুনবাটা এক টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ, মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ, এলাচি দুটি, লবঙ্গ চার থেকে পাঁচটি, দারুচিনি ২ ইঞ্চি, তেজপাতা দুটি, পাঁচফোড়ন এক চা-চামচ, জলপাই আচার আধা কাপ, আস্ত জিরা আধা চা-চামচ, শুকনা মরিচ সাত-আটটি, রসুন ৮-১০টি, লবণ পরিমাণমতো, সরিষার তেল এক কাপ, বিট লবণ আধা চা-চামচ।
প্রণালি
মাংস টুকরো করে নিন। একটি পাত্রে তেল গরম করে নিতে হবে। মুরগি সামান্য লবণ দিয়ে মাখিয়ে গরম তেলে ভেজে নিন। ওই তেলে গরমমসলার ফোড়ন দিন। এরপর পেঁয়াজ দিয়ে ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজ বাদামি হলে হলুদ, মরিচ, আদা ও রসুন দিয়ে কষিয়ে নিন। মসলার কাঁচা গন্ধ দূর হলে ভাজা মুরগি ও আস্ত রসুন দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। মুরগি ভালোমতো কষানো হলে দেড় কাপ পানি দিয়ে ঢেকে দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে তেল ওপরে উঠলে তাতে আচার মিশিয়ে নিন। এবার অন্য একটি পাত্রে ২ টেবিল চামচ সরিষার তেল গরম করে নিন। এতে শুকনা মরিচ, আস্ত জিরা ও পাঁচফোড়ন দিয়ে ভাজতে হবে। গন্ধ বের হলে রান্না করা মাংস এতে ঢেলে দিন। এবার মাংস দমে রাখুন পাঁচ মিনিট। চুলা বন্ধ করে আরও ১০ মিনিট রাখতে হবে দমে। গরম ভাত, খিচুড়ি, পোলাও দিয়ে খেতে মজা এই জলপাই আচারে রান্না করা মুরগি।
টক মিষ্টি ভেন্ডি
উপকরণ
ঢ্যাঁড়স ১৫ থেকে ১৬টি, আম ১টি, ধনেপাতা এক মুঠো, কাঁচা মরিচ ৭-৮টি, তেঁতুলের চাটনি ১ টেবিল চামচ, লবণ পরিমাণমতো, বিট লবণ আধা চা-চামচ, পেঁয়াজ ২টি, ময়দা ১ কাপ, পানি পরিমাণমতো, তেল ভাজার জন্য, সোডা সামান্য।
প্রণালি
ময়দা, পানি ও সোডা পাতলা করে গুলিয়ে ব্যাটার তৈরি করে নিন। আম, পেঁয়াজ, ধনেপাতা, কাঁচা মরিচ একত্রে মিহি কুচি করে নিন। এতে তেঁতুল চাটনি ও বিট লবণ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে পুর বানিয়ে নিন। ঢ্যাঁড়স লম্বা করে চিরে বিচি বের করে নিন। এরপর ভেতর আমের পুর দিয়ে সেই ঢ্যাঁড়স তৈরি করা ব্যাটারে ডুবিয়ে ডুব তেলে ভেজে নিন। হয়ে গেল টক মিষ্টি ভেন্ডি। এখন গরম ভাত, খিচুড়ি কিংবা পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করতে হবে।
আজ চৈত্রের শেষ দিন। আগামীকাল নতুন বছরের প্রথম দিন—পয়লা বৈশাখ। এই দিনকে স্বাগত জানাতে চাই জাঁকালো আয়োজন। চাই সাজসজ্জা। শুধু নিজে সাজলেও হবে না, নতুন করে সাজাতে হবে বাড়িঘর, মেঝে কিংবা দেয়াল।১ ঘণ্টা আগে
আজ আপনার কপালে ‘সম্মান’ জোটার সম্ভাবনা যতটা, তার চেয়ে বেশি সম্ভাবনা আপনার মানিব্যাগ থেকে টাকা ওড়ার। পুরোনো কোনো বন্ধু, যাকে আপনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন, সে হঠাৎ ‘ভাই কেমন আছিস?’ বলে ফোন করতে পারে—বুঝে নেবেন ঋণের কিস্তি শোধ করতে সে আপনাকে বেছে নিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
প্রথমে ভালোভাবে বডি সোপ বা শাওয়ার জেল দিয়ে বডি ওয়াশ করে নিতে হবে। এরপর টাওয়েল দিয়ে ভালোভাবে শরীর মুছে বগলে ডিওডোরেন্ট রোল ওন, ডিও স্টিক লাগাতে হবে। বডির সব জয়েন্টে ডিও স্প্রে লাগাতে হবে পায়ের পাতাসহ।২ ঘণ্টা আগে
বর্তমান বিশ্বের পর্যটন খাতে বড় পরিবর্তনটি এনেছেন নারীরা। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, এককভাবে বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে নারীরা এখন এগিয়ে আছে। বিশেষ করে ৫০ বছর বয়সের বেশি নারীরা কোনো সঙ্গীর অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে পড়ছেন অজানার সন্ধানে। গত পাঁচ বছরে ইন্টারনেটে ‘নারীদের একা ভ্রমণ’ লিখে সার্চ করার হার...১৭ ঘণ্টা আগে