খুশকির জন্য প্রফেশনাল ট্রিটমেন্ট নেওয়া জরুরি

প্রশ্ন: আমি প্রচুর ঘামি। কীভাবে এই গরমে অফিসে সারা দিন তরতাজা থাকতে পারব?

লীনা আফরোজ, ঢাকা

উত্তর: প্রথমে ভালোভাবে বডি সোপ বা শাওয়ার জেল দিয়ে বডি ওয়াশ করে নিতে হবে। এরপর টাওয়েল দিয়ে ভালোভাবে শরীর মুছে বগলে ডিওডোরেন্ট রোল ওন, ডিও স্টিক লাগাতে হবে। বডির সব জয়েন্টে ডিও স্প্রে লাগাতে হবে পায়ের পাতাসহ। এরপর পরিষ্কার কাপড় ও জুতা পরলে সারা দিন থাকবেন ফ্রেশ। পরিষ্কার কাপড় প্রথম ব্যবহারের সময় ভালো পারফিউম লাগালে ফ্রেশ থাকে ঘামের পরেও।

প্রশ্ন: চুল শ্যাম্পু করার পরও মাথার ত্বক চুলকায় এবং নখে সাদা সাদা ময়লা উঠে আসে। করণীয় কী?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, চট্টগ্রাম

উত্তর: এটা এই সময়ে সাধারণ সমস্যা। অনেকে এই প্রশ্ন করেন। খুব সম্ভবত এটা খুশকি। এর প্রফেশনাল ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পর ভালো মানের অ্যান্টি-ড্যানড্রাফ শ্যাম্পু নিয়মিত ব্যবহার করলে একেবারে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মাথার ত্বক অনেক শুষ্ক হলে শ্যাম্পু করার আগে খাঁটি নারকেল বা জলপাই তেল দিয়ে ম্যাসাজ করে নিতে পারেন।

প্রশ্ন: চুল রং করার পর রুক্ষ হয়ে গেলে কী করণীয়?

দীপা আক্তার, বরগুনা

উত্তর: ব্লিচ দিয়ে কালার করার পর ডিপোজিট কালার ব্যবহার না করে ছেড়ে দেওয়া হলে এ রকম হতে পারে। এ ক্ষেত্রে পারলারে গিয়ে ট্রিটমেন্ট নিতে হবে। তা ছাড়া ঘরে টক দই দিয়ে এক ঘণ্টা রেখে শ্যাম্পু করে ফেললেও কিছুটা উপকার পাওয়া যাবে।

পরামর্শ দিয়েছেন: শোভন সাহা, কসমেটোলজিস্ট ও স্বত্বাধিকারী শোভন মেকওভার

পাঠকের আগ্রহ

ছেঁড়া-ফাটা, ময়লা নোট নিয়ে যে নির্দেশনা দিল বাংলাদেশ ব্যাংক

ছেঁড়া-ফাটা, ময়লা নোট নিয়ে যে নির্দেশনা দিল বাংলাদেশ ব্যাংক

পুনর্বহালের এক মাস পর পদোন্নতি, বকেয়া বেতন-ভাতা পাবেন কোহিনূর মিয়া

পুনর্বহালের এক মাস পর পদোন্নতি, বকেয়া বেতন-ভাতা পাবেন কোহিনূর মিয়া

‎শিক্ষকস্বল্পতা কাটাতে অবসরপ্রাপ্তদের নিয়ে পুল গঠনের নির্দেশ

‎শিক্ষকস্বল্পতা কাটাতে অবসরপ্রাপ্তদের নিয়ে পুল গঠনের নির্দেশ

মঙ্গলবারের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণের নির্দেশ

মঙ্গলবারের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণের নির্দেশ

ফিলিস্তিন ইস্যুতে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের টুইট, ইসরায়েলের সঙ্গে বিবাদ তুঙ্গে

ফিলিস্তিন ইস্যুতে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের টুইট, ইসরায়েলের সঙ্গে বিবাদ তুঙ্গে

সম্পর্কিত

পাতে থাক ভিন্ন স্বাদের দুই পদ

পাতে থাক ভিন্ন স্বাদের দুই পদ

শেষ মুহূর্তে অন্দরে বৈশাখের সাজ

শেষ মুহূর্তে অন্দরে বৈশাখের সাজ

আজকের রাশিফল: চাকরিতে ভালো খবর আসবে, খরচের ভূত চাপবে

আজকের রাশিফল: চাকরিতে ভালো খবর আসবে, খরচের ভূত চাপবে

খুশকির জন্য প্রফেশনাল ট্রিটমেন্ট নেওয়া জরুরি

খুশকির জন্য প্রফেশনাল ট্রিটমেন্ট নেওয়া জরুরি